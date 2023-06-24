Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere’den kritik Rusya görüşmesi /24 Haziran 2023 20:45

ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere’den kritik Rusya görüşmesi

Rusya'da isyancı askeri güç Wagner grubun Moskova'ya doğru ilerlerken ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'daki krizle ilgili Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle görüştü.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle görüştü. Yapılan açıklamada, “Liderler Rusya’daki durumu tartıştı. Ayrıca Ukrayna’ya sarsılmaz desteklerini de teyit etti” ifadesi kullanıldı.

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD Ulusal Güvenlik Ekibi tarafından Rusya’da gelişen durum hakkında Biden’a bilgi verildiği ve gün boyunca başkana bilgi verilmeye devam edileceği belirtildi.

BİR GÖRÜŞME DE BLINKEN’DAN

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 ülkelerinden mevkidaşlarıyla da görüştü.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de Rusya’da yaşanan kriz nedeniyle Orta Doğu’ya yapacağı ziyaretleri iptal etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:08:10