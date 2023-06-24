Samanyolu Haber /Dünya / Lukaşenko araya girdi, Wagner geri çekiliyor /24 Haziran 2023 20:50

Lukaşenko araya girdi, Wagner geri çekiliyor

Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Telegram hesabında sesli mesaj yayımladı.

SHABER3.COM

BBC Türkçe'nin haberine göre Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen Wagner konvoylarının geri dönerek üslerine gideceklerini söyledi.

Prigojin, taraflar arasında kan dökülmesini önlemek için bu yönde bir karar aldığını belirtti.

Böylece Prigojin'le telefon görüşmesi yapan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ofisinden yapılan açıklama doğrulanmış oldu.

Belarus: Wagner lideri Prigojin savaşçılarının Rusya'da ilerleyişi durdurmasını kabul etti

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Wagner lideri Yevgeni Prigojin'le bir telefon görüşmesi yaptı.

Lukaşenko'nun ofisinden yapılan açıklamada, Prigojin'le anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Belarus Devlet Başkanlığı'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Prigojin, gerginliği azaltmayı ve Wagner savaşçılarının Rusya'da ilerleyişi durdurmasını kabul etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Lukaşenko araya girdi, Wagner geri çekiliyor Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:08:47