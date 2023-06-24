Lukaşenko araya girdi, Wagner geri çekiliyor

BBC Türkçe'nin haberine göre Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen Wagner konvoylarının geri dönerek üslerine gideceklerini söyledi.



Prigojin, taraflar arasında kan dökülmesini önlemek için bu yönde bir karar aldığını belirtti.



Böylece Prigojin'le telefon görüşmesi yapan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ofisinden yapılan açıklama doğrulanmış oldu.



Belarus: Wagner lideri Prigojin savaşçılarının Rusya'da ilerleyişi durdurmasını kabul etti



Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Wagner lideri Yevgeni Prigojin'le bir telefon görüşmesi yaptı.



Lukaşenko'nun ofisinden yapılan açıklamada, Prigojin'le anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Belarus Devlet Başkanlığı'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Prigojin, gerginliği azaltmayı ve Wagner savaşçılarının Rusya'da ilerleyişi durdurmasını kabul etti.