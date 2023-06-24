Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den 'Wagner isyanı' hakkında ilk açıklama: Koordinasyon içindeyiz /24 Haziran 2023 20:05

ABD'den 'Wagner isyanı' hakkında ilk açıklama: Koordinasyon içindeyiz

Rusya'da devlet ve Wagner arasında devam eden gerilim hakkında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Müttefikler ve partnerler ile yakın koordinasyon içinde olmayı sürdüreceğiz" dedi.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'da devlet ve Rus paralı asker grubu Wagner arasındaki gerilim hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bugün G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile Rusya'da devam eden durumla ilgili konuştum. Amerika Birleşik Devletleri, gelişmeler devam ettikçe Müttefikler ve partnerler ile yakın koordinasyon içinde olmayı sürdürecek."

Ne olmuştu?

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı. Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına 'ihtiyatlı olmaları' ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.
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