Aykut Erdoğdu'dan Meral Akşener'e: İyilik olsun diye gitmediler

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2018 seçimlerini hatırlatarak, “Biz bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik" sözlerine CHP'den ilk yanıt geldi.



CHP'li Aykut Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



Meral Hanım’la zor günlerde birlikte mücadele ettik… Meral Hanım’ı üzecek veya incitecek bir şey söylemeyiz… 15 Milletvekilimiz ‘iyilik’ olsun diye değil ‘demokrasiyi korumak’ için desteğe gitti… Ben kendi adıma hiçbir zaman “borç-alacak” ilişkisi olarak görmedim…”

