ABD ile Rusya uzlaştı, Cilvegözü sınır kapısı açık kalacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kapalı oturumunda yapılan oylamada Türkiye-Suriye sınırında Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 6 ay daha açık kalması oybirliğiyle kabul edildi.





Kararda 6 ayın sonunda sınır kapısının BM Genel Sekreteri'nin raporunda "yürütülen faaliyetlerin şeffaflığı ve sınır ötesi erişimin insani ihtiyaçları karşılamasındaki ilerleme"ye dair garanti vermesine bağlı olarak 6 ay daha uzatılabileceği belirtildi.





ABD sınır kapısının 1 yıllığına uzatılmasını isterken, Rusya ise sadece 6 ay uzatılmasından yanaydı. Karar Rusya ile ABD arasında varılan uzlaşmayla BMGK'den oybirliğiyle geçti.





Cilvegözü sınır kapısından İdlib'e gönderilen "insani yardım"ın geçişine dair süre yarın doluyordu.