ABD ile Ukrayna arasında Rusya tartışması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya'ya Ukrayna gerekçesiyle uygulanan yaptırımların yüksek enflasyon olarak geri dönmesinin baskısı altındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın söylem değiştirip Ukrayna liderliğini eleştirmesine Kiev yönetiminden tepki geldi. Rusya'ya Ukrayna gerekçesiyle uygulanan yaptırımların yüksek enflasyon olarak geri dönmesinin baskısı altındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın söylem değiştirip Ukrayna liderliğini eleştirmesine Kiev yönetiminden tepki geldi.





ABD Başkanı Joe Biden'ın Los Angeles'ta Demokrat Parti bağışçılarıyla buluşmasında, '24 Şubat öncesinde ABD istihbaratının yaptığı Rusya'nın operasyon başlatacağı uyarılarını, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in duymak istemediği' iddiasına, Zelenskiy'in Sözcüsü Sergei Nikiforov yanıt verdi.





'Operasyonu önleyici yaptırım paketi çağrımızı duyan olmadı'





Zelenskiy'in Ukrayna istihbaratına daha çok güvendiğini söyleyen Nikiforov, Biden'a , "Bu nedenle, 'duymak istemedi' ifadesinin muhtemelen açıklığa kavuşturulması gerekiyor" diye taş atarak şöyle devam etti:





Nikiforov, 24 Şubat öncesi Zelensky'nin Biden ile 3-4 telefon görüşmesi yaptığını ve iki liderin durumla ilgili ayrıntılı görüş ve değerlendirme alışverişinde bulunduğunu hatırlattı.





"Ayrıca, hatırlarsanız, Ukrayna Devlet Başkanı ortaklarımızı Rusya'yı birliklerini geri çekmeye ve durumu sakinleştirmeye teşvik etmek için bir önleyici yaptırım paketi açıklamaya çağırdı. Bu durumda asıl ortaklarımızın 'bizi duymak istemediğini' söyleyebiliriz."