Japonya ile Çin arasında 3 yıl sonra bir ilk...

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Japonya ve Çin savunma bakanları, 3 yılın ardından ilk kez, Singapur'da düzenlenen uluslararası forum marjında yüz yüze görüştü. Japonya ve Çin savunma bakanları, 3 yılın ardından ilk kez, Singapur'da düzenlenen uluslararası forum marjında yüz yüze görüştü.





Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) 10-12 Haziran'da Singapur'da "Shangri-La Diyaloğu" Forumunun 19'uncusu düzenlendi.





Zirve marjında buluşan Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile Çin Savunma Bakanı Vey Fenghe, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.





Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası basın mensuplarına konuşan Kişi, Çin'e, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde itidali koruması çağrısı yaptığını söyledi.





Kişi, ülkesinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Çin'in statükoyu değiştirecek girişimlerine karşı endişe duyduğunu belirtti.





Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın, uluslararası toplum için hayati olduğunu söyleyen Kişi, geçen ay Okinawa yakınlarında Çin'e ait uçak gemisinde savaş jetlerinin iniş kalkış faaliyetinin, "ülkesine karşı güç gösterisi" olduğunu belirtti.



