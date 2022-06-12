Samanyolu Haber /Dünya / Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang'dan Çin'e mesaj /12 Haziran 2022 20:23

Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang'dan Çin'e mesaj

Rusya'nın Ukrayna'ya uyguladığı savaş politkasının bir benzerinin Çin tarafından Tayvan'a uygulanması riskinden söz edilen ülkenin başbakanı Su Tseng-chang'dan Çin'e olumlu sayılabilecek bir mesaj geldiği aktarıldı.

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Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken, benzer bir hadisenin de Çin ile Tayvan arasında yaşanma olasılığından söz edilmeye devam ediyor.

Bu ortamda konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğu belirtilen Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang'dan Çin'e olumlu sayılabilecek bir mesaj geldiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Su Tseng-chang, Taipe'nin, Pekin'e kapılarını kapatmak istemediğini, ancak Pekin'in Taipei'ye baskı yapmak için her yolu kullandığını söyledi.

ÇİN LEVREK İHRACATINI DURDURACAK

Çin Gümrük Genel İdaresi, 13 Haziran'dan itibaren Tayvan'dan ana karaya levrek sevkiyatını durduracağını duyurdu. Gerekçe olarak da balıklarda yasaklı maddelerin varlığını gösterdi.

Su Tseng-chang, yasağın siyasi bir karar olduğunu belirterek, Tayvan'daki yetkili makamların balıkları incelediğini ve balığın içinde herhangi bir yasaklı madde bulunmadığını ifade etti.
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