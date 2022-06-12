Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang'dan Çin'e mesaj

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken, benzer bir hadisenin de Çin ile Tayvan arasında yaşanma olasılığından söz edilmeye devam ediyor.





Bu ortamda konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğu belirtilen Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang'dan Çin'e olumlu sayılabilecek bir mesaj geldiği aktarıldı.





cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÇİN LEVREK İHRACATINI DURDURACAK





Su Tseng-chang, Taipe'nin, Pekin'e kapılarını kapatmak istemediğini, ancak Pekin'in Taipei'ye baskı yapmak için her yolu kullandığını söyledi.Çin Gümrük Genel İdaresi, 13 Haziran'dan itibaren Tayvan'dan ana karaya levrek sevkiyatını durduracağını duyurdu. Gerekçe olarak da balıklarda yasaklı maddelerin varlığını gösterdi.Su Tseng-chang, yasağın siyasi bir karar olduğunu belirterek, Tayvan'daki yetkili makamların balıkları incelediğini ve balığın içinde herhangi bir yasaklı madde bulunmadığını ifade etti.