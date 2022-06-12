Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

Son dönemde ekonomik krizle birlikte daha çok hareketlenen siyaset kulislerinde erken seçim söylentisi konuşulmaya ve gündeme gelmeye devam ediyor.





Bu baskı sürerken konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bay Kemal, ‘Seçim tarihini açıkla’ diyor. Neyi açıklayacağım; önümüzdeki sene haziran ayında seçim var. Erken seçim olmayacak." ifadelerini kullandığı aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da ‘Gençlik Buluşması’nda konuştu. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da ‘Gençlik Buluşması’nda konuştu.

"Bazıları merak ediyor; Bay Kemal, ‘Seçim tarihini açıkla’ diyor. Neyi açıklayacağım; önümüzdeki sene haziran ayında seçim var. Erken seçim olmayacak. Kendini buna hazırla. Sen önce söyle aday mısın onu açıkla. Şuan 6'lı masa ne yapacağını şaşırmış durumda. Biz yolumuza Bahçeli ile Cumhur İttifakı ile yürüyoruz.Anket adı altında ortaya sürülen manipülasyon araçlarında verilmek istenen havaya sevgili gençler, hiç bakmayın. Son 20 yıldır olduğu gibi bugün de Türk siyasetinde en çok tercih ettiği parti biziz.