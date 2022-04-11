“ABD Kiev'in ihtiyaç duyduğu silahları sağlayacak”

Sullivan’ın açıklamaları Rusya’nın Ukrayna’daki Rus güçlerin komutasına yeni bir general atadığının belirtilmesinin ardından ve Ukrayna’nın silah konusunda daha fazla yardım arayışında olduğu bir dönemde geldi.



Amerikalı yetkililer Rusya'nın Ukrayna'daki güçlerinin komutanlığına Aleksandr Dvornikov'u atadığını belirtiyor.



Sullivan, Amerika’nın Rusya’nın Ukrayna’da daha fazla toprak elde etmesini engellemek ve sivilleri hedef almasını önlemek için Ukrayna’ya daha fazla silah göndereceğini belirtti.



Jack Sullivan, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada Ukrayna’ya Ruslar'ın suçlar işledikleri kent ve kasabaları almalarını önlemek için ihtiyaç duyduğu silahları sağlayacaklarını vurguladı.



Sullivan NBC televizyonuna açıklamasında da silahları Ukrayna’ya ulaştırmak için aralıksız çalışıldığını söyledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, diğer birçok ülkeyle silah sevkiyatının organize ve koordine edildiğini de kaydetti ve bugün dahil her gün silahların Ukrayna’ya ulaştığını söyledi.



Beyaz Saray geçen hafta, Rusya’nın Ukrayna işgalinin başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya 1.7 milyar dolarlık silah yardımının yapıldığını açıklamıştı.



Askeri teçhizatlar, uçaksavar Stinger’la anti-tank Javelin füzelerini de içeriyor. Cephane ve savaş zırhı da Ukrayna’ya gönderilen malzemeler arasında.



Bununla birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya’yla ülkenin doğusundaki çatışmalar için daha ağır teçhizatlar istiyor.



Bu arada Rusya'nın Cumartesi günü Ukrayna’daki Rus güçlerin komutanlığına Aleksandr Dvornikov’u atadığı haberi kamuoyuna yansıdı.



Dvornikov’un Suriye’de önemli oranda tecrübesi bulunuyor ve şiddetli taktikleriyle biliniyor.



Sullivan da Dvornikov’un geçmişine bakılarak Ukrayna’da sivillere karşı daha fazla acımasızlığa onay vermesini beklediğini söyledi.



Pazar günü yayınlanan CBS anketine göre Amerikalılar’ın çoğu Ukrayna’ya daha fazla silah gönderilmesinden yana.



Ankete göre ankete katılanların yüzde 72’si Ukrayna’ya daha fazla silah gönderilmesine destek veriyor.