Samanyolu Haber /Dünya / Fransadaki seçimlerde son durum ne? İkinci turda kimler yarışacak? /11 Nisan 2022 09:16

Fransadaki seçimlerde son durum ne? İkinci turda kimler yarışacak?

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldı.

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Ülkede 12 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması, yerel saatle 20.00'de sona erdi.

Sandık çıkışı anketine göre hiçbir aday, cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edemedi.

Buna göre, Macron oyların yüzde 28,1'sini alarak seçimin ilk turundan birinci çıktı. Le Pen de yüzde 23,3 ile ikinci oldu.

Aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon yüzde 20,1, aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,2 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 5 oy aldı.



Yeşiller Partisinin Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Yannick Jadot yüzde 4,4 ve Sosyalist Partisinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da yüzde 2,1 oyda kaldı. Hidalgo böylece Sosyalist Parti'den seçimlere katılan adaylar arasında en az oyu alan isim oldu. Aynı şekilde merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı Pecresse de partisinin seçimlerde en düşük oy olan adayı oldu.

Adaylar Irkçı Le Pen'e karşı birleşti

Sandıkların kapanmasının ardından çıkış anketlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Macron ile aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in ikinci tura kaldıklarının görülmesinin ardından birçok aday Macron'a destek mesajları yayınladı. Aralarında Melenchon, Hidalgo, Pecresse ve Roussel gibi isimlerin bulunduğu adaylar seçmenlerden Le Pen'e oy vermemelerini ve tercihlerini Macron'dan yana kullanmalarını istedi.

İkinci defa Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde ikinci tura kalmayı başaran Marine Le Pen ise sonuçların ardından yaptığı ilk konuşmada "kendisine güvenen milyonlarca seçmene teşekkür" ederken "Macron'a oy vermeyen ya da çekimser kalan tüm seçmenleri kendisine oy vermeye" çağırdı.


İkinci tur 24 Nisan'da

İlk turda ilk iki sırayı alan Macron ve Le Pen, 24 Nisan’da düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacak.

İlk tur seçimin resmi sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan’da açıklanacak.

İkinci turda kazanan aday, 13 Mayıs'a kadar görevini devralacak.

Macron ve Le Pen, 2017'de de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu ilk iki sırada bitiren adaylar olmuştu.

İkinci turda yüzde 66,1 oy alan Macron cumhurbaşkanı seçilmişti.
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