ABD’li 50 milletvekili Hizmet Hareketi'nin iftarına katıldı

New York Eyalet Meclisinin yanındaki Hilton otelde düzenlenen program, Türk Kültür Merkezi, Barış Adaları Enstitüsü ve Brooklyn Türk Vakfı koordinasyonunda gerçekleşti.



HİZMET, TOPLUMUN TEMEL DEĞERLERİYLE TAM UYUM İÇİNDE



İftar programında konuşan LI Milletvekili Phil Ramos, organizatör kurumların temsil ettiği misyona övgüde bulundu. Ramos’un “Hizmet Hareketi, Amerikan toplumunun kökleşmiş değerleriyle tam bir uyum içinde. Onların değiştirmek istediği tek şey; insanların hayatlarındaki olumsuzluklardır” sözleri alkış aldı.



Milletvekilleri Phil Ramos (solda) ve Alec Brook-Krasny iftar programında önemli mesajlar verdi.



UMUDU BİRLİKTE İNŞA EDELİM



Dünyanın karmaşık bir dönemden geçtiğini hatırlatan Brooklyn Milletvekili Alec Brook-Krasny ise umut dolu gelecek için işbirliği ihtiyacını şu sözlerle dile getirdi: “Dünya bugün umut vermiyor olabilir, ama bu, bizim daha fazla çalışmamız gerektiği anlamına geliyor. Birlikte, umudu yeniden inşa edebiliriz.”



Programda organize heyeti adına konuşan Emre Çelik ve Sadri Altınok, Ramazanın içerdiği sosyal mesajlara değindi.



İftar programı, Hizmet Hareketi’nin temel değerlerini anlatan video gösterimiyle devam etti. Hizmet Hareketi’nden ilk kez haberdar olan milletvekillerinin takdir dolu ifadeleri gözden kaçmadı.