Samanyolu Haber /Dünya / ABD’li 50 milletvekili Hizmet Hareketi'nin iftarına katıldı /23 Mart 2024 14:36

ABD’li 50 milletvekili Hizmet Hareketi'nin iftarına katıldı

New York Eyaleti Meclisi’nden 50 milletvekili ve temsilci, Türk dernek ve vakıfların organize ettiği iftara konuk oldu. Hizmet Hareketi’nin temel toplumsal değerlerle uyumunu takdir eden ABD’li vekiller, umut dolu bir gelecek için daha sıkı işbirliği vurgusu yaptı.

SHABER3.COM

New York Eyalet Meclisinin yanındaki Hilton otelde düzenlenen program, Türk Kültür Merkezi, Barış Adaları Enstitüsü ve Brooklyn Türk Vakfı koordinasyonunda gerçekleşti.

HİZMET, TOPLUMUN TEMEL DEĞERLERİYLE TAM UYUM İÇİNDE
 
İftar programında konuşan LI Milletvekili Phil Ramos, organizatör kurumların temsil ettiği misyona övgüde bulundu. Ramos’un “Hizmet Hareketi, Amerikan toplumunun kökleşmiş değerleriyle tam bir uyum içinde. Onların değiştirmek istediği tek şey; insanların hayatlarındaki olumsuzluklardır” sözleri alkış aldı.

Milletvekilleri Phil Ramos (solda) ve Alec Brook-Krasny iftar programında önemli mesajlar verdi.

UMUDU BİRLİKTE İNŞA EDELİM

Dünyanın karmaşık bir dönemden geçtiğini hatırlatan Brooklyn Milletvekili Alec Brook-Krasny ise umut dolu gelecek için işbirliği ihtiyacını şu sözlerle dile getirdi: “Dünya bugün umut vermiyor olabilir, ama bu, bizim daha fazla çalışmamız gerektiği anlamına geliyor. Birlikte, umudu yeniden inşa edebiliriz.”

Programda organize heyeti adına konuşan Emre Çelik ve Sadri Altınok, Ramazanın içerdiği sosyal mesajlara değindi.

İftar programı, Hizmet Hareketi’nin temel değerlerini anlatan video gösterimiyle devam etti. Hizmet Hareketi’nden ilk kez haberdar olan milletvekillerinin takdir dolu ifadeleri gözden kaçmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD’li 50 milletvekili Hizmet Hareketi'nin iftarına katıldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:17:26