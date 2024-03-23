Samanyolu Haber /Gündem / Putin'den ilk açıklama: Bedelini ödeteceğiz /23 Mart 2024 16:55

Putin'den ilk açıklama: Bedelini ödeteceğiz

Rusya lideri Putin, Moskova'yı kana bulayan saldırganların Ukrayna'ya kaçmaya çalıştığını söyleyerek "Emri kim verdiyse cezalandırılacak" dedi.

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Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova'yı kana bulayan saldırı sonrasında ilk açıklamasını yaptı.

24 Mart için ulusal yas ilan eden Putin, ilk incelemelere göre saldırganların Ukrayna'ya kaçmaya çalıştığını ve Ukrayna tarafında onları bekleyenler olduğunu söyleyerek "Emri kim verdiyse cezalandırılacak" dedi.

Tüm saldırganların yakalandığını kaydeden Putin, "Naziler gibi halkımızı ve çocuklarımızı öldürdüler. Tüm sorumluları bulup bunun bedelini ödeteceğiz. Düşman bizi bölemeyecek" diyerek ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

"Rusya bugüne kadar birçok zorlukla karşı karşıya kaldı ama hepsinden daha güçlü çıktı" diye konuşan Putin, ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını vurguladı.

Rus istihbarat kurumu FSB, Ukrayna sınırı yakınında kaçmaya çalışırken yakalanan teröristlerin Ukrayna ile bağlantılı olduğunu bildirmişti. Kiev ise suçlamaları reddediyor.

IŞİD'in Horasan kolu yaptığı açıklamada saldırıyı üstlenmişti.
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