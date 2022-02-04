Samanyolu Haber /Dünya / ABD’li askerler, arızalanan helikopterlerini imha etti /04 Şubat 2022 10:05

ABD’li askerler, arızalanan helikopterlerini imha etti

Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD’li askerlerin, Suriye’nin kuzeybatısında IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi eş-Kureyşi’ye yönelik operasyon sırasında arızalanan helikopterlerini patlatmak zorunda kaldığını açıkladı.

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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, bugünkü basın toplantısında, gece operasyonunda askerler arasında kayıp yaşanmadığını belirterek, “Helikopterlerimizden biri mekanik arızayla karşılaştı. Kullanımına devam edilmesinin yararlı olmayacağına ve hatta tehlikeli olabileceği belirlendi. Bu nedenle (Merkez Kuvvetler Komutanı Kenneth) McKenzie, helikopteri bırakma ve yerinde patlatarak imha etme kararı aldı” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen gece ABD ordusunun Suriye’nin kuzeybatısında gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonu sonucu IŞİD lideri el-Kureyşi’yi yok ettiğini duyurmuştu.
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