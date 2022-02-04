Memurun emeklinin işçinin zamları bir ayda 'mum gibi' eridi bitti

Asgari ücret 425 TL kaybetti





Gerçek erime çok daha yüksek





TÜİK, tüketici enflasyonunun ocak ayında yüzde 11.1, yıllık bazda son 20 yılın rekorunu kırarak yüzde 48.69 arttığını açıkladı. TÜİK, üretici enflasyonunu da yüzde 93.53 ilan ederken Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonu yüzde 114.87 olarak hesapladı. ÜFE ve ENAG hesaplamaları halkın çarşı pazarda karşılaştığı olağanüstü fiyat artışlarının maaş zamlarını etkileyen TÜFE'den çok daha yüksek olduğunu gösteriyor.









Yılın ilk ayında açıklanan yüzde 11.1'lik tüketici enflasyonu memur, emekli, asgari ücretli ve tüm çalışanların yıl başı zammını silip süpürdü. Yılın başında yüzde 5 zammın üzerine yüzde 2.5 da ek zam verilen memur ve memur emeklilerinin o zammından eser kalmadığı gibi 3.6 puan eksiye geçti. Bir ayda en düşük memur aylığı 558 lira, en düşük emekli aylığı 411 lira eridi.Memur ve memur emeklilerine 2022'nin ilk 6 aylık dönemi için yüzde 5 zam verilmişti. Ancak kasım ve aralık aylarında adeta zam yağmuru yaşanınca yüzde 2.5 ek zamla toplam zam yüzde 7.5'e yükseltildi. Ancak TÜFE daha ocakta yüzde 11.1 olunca tüm zam buhar olduğu gibi memur ve emekli zammı eksiye geçti. Ocak başında 5 bin 585 lira olan en düşük memur maaşının alım gücü enflasyon yüzünden ayın sonunda 558 lira kayıpla 5 bin 27 liraya düştü. Bir ayda öğretmen 665 lira, hemşire 745 lira, polis 871 lira, kaymakam bin 417 lira, profesör bin 482 lira kaybetti. En düşük memur emeklisinin alım gücü de 4 bin 116 liradan 3 bin 705 liraya düştü.Yüksek enflasyon, yılın başında zam ya da ek zam verilmeyen, sadece geçmiş enflasyon kaybı telafi edilen işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerini daha fazla vurdu. Büyük müjdeyle 2 bin 500 liraya yükseltilen en düşük işçi emeklisi aylığının alım gücü, TÜFE'nin yüzde 11.1'e çıkmasıyla ocak sonunda 250 lira birden düştü. 2 bin 500 lirayla geçinme hesapları yapan emekliler, şimdi alım gücü 2 bin 250 liraya inen aylıklarıyla geçinmeye çalışacaklar.Bu yıl yüzde 50.5 artırılarak 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya yükseltilen asgari ücret de yüzde 11.1'lik enflasyona dayanamadı. 12 ay boyunca geçerli olacak yeni asgari ücret enflasyonla birlikte daha yılın ilk ayında 425 lira birden eridi. Böylece 1 Ocak'ta 4 bin 253 lira olan asgari ücretin alım gücü 1 Şubat itibarıyla 3 bin 828 liraya geriledi. Özel sektörde çalışıp çok daha düşük zamlara mecbur bırakılan işçilerdeki reel kayıp ise daha büyük oldu.