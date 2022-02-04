Vatandaş ihbar etti… AKP’li yöneticilerin torpil listesi uzuyor

Vatandaşların şikayetleri üzerine araştırma yapan CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, AKP’li yöneticilerin AKP’li Darıca Belediyesi'nde işe aldırdıkları iddia edilen yakınlarına ait yeni bir liste açıkladı.



AKRABA LİSTESİNİ SIRALADI



Aktaş'ın açıkladığı liste şöyle:



AKP Darıca ilçe Kazım Karabekir Mahallesi Kadın Kolları Mahalle Başkanı Birgül Şahin’in kızı Ülkü Şahin.



AKP’li kimliği ile tanınan Darıca Belediyesi İnsan Kaynakları çalışanı Ceyhan Demir'in kız kardeşi Makbule Balık ve eşi Yasin Balık.



Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürü Harun Nayir, eşi ve eşinin kardeşi.



Geçmiş dönem Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ın şoförü olarak belediyede işe başlayan Servet Yılmaz'ın eşi Nevin Yılmaz.



Darıca Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mesut Abdurrezzak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın yeğeni.



Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Gündoğdu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın akrabası.



Nikah Müdürlüğü'nde görev yapan Semra ve Tuba adlı personeller, geçmiş dönem Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ın eşinin yeğenleri.



Geçmiş dönem AKP Belediye Meclisi üyesi Yusuf Ayaz'ın oğlu.



Geçmiş dönem AKP Belediye Meclisi üyesi Burhanettin Fırtına'nın kızı Mehtap Fırtına.



AKP Darıca Kadın Kolları yöneticisi Sevilay Çelikbilek ve eşi Uğur Çelikbilek.



AKP Kadın Kolları geçmiş dönem yöneticisi Sevgi Takan'ın oğlu Oğuzhan Takan.



Eski Stad Müdürü Ahmet Sağlam'ın oğlu Mahmut Sağlam.



