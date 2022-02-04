Samanyolu Haber /Gündem / Ece Erken’den eşinin öldürülmesi ile ilgili iki ünlüye suç duyurusu /04 Şubat 2022 09:41

Ece Erken’den eşinin öldürülmesi ile ilgili iki ünlüye suç duyurusu

Sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti ve cenazesi Rize'de toprağa verildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünüm ardından zor günler geçiren Ece Erken, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

SHABER3.COM

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen hafta İstanbul Bakırköy’de bir balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından Nihat Doğan ve ‘Sisi ‘lakaplı Seyhan Soylu sunuculuğunu yaptıkları programda bazı açıklamalarda bulunmuştu.

Nihat Doğan “Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde? Kocam bu yüzden öldürüldü de… Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Bazı kadınlar bazı erkeklere uğursuz gelebilir. Adaletli olun. Metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı da aldı, doğrusu bu” demişti.


“KANDIRMA” İDDİALARI

Seyhan Soylu ise, “Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan Hanımla da boşanmamışlardı henüz. Şafak’ın sahte bir evrak göstererek Ece’yi kandırma süreci vardı boşanma davası ile ilgili. Herkes hatırlar. Bana dedi ki, ‘İçimde bir his var, kara bulutlar var. Hiç içimden gelmiyor. Eşimden de boşanmak istemiyorum. Ece’nin ısrarı olmamış olsa. Çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum. Benan da üzerime çok geliyor Seyhan bana akıl ver lütfen’ dedi. Kara bulutların dolaşacağını ve iki yakamın da bir araya gelmeyeceğini de söyledi. Kanıtlarıyla ses kayıtlarıyla bunu dinleteceğim size. Ve şafak bana dedi ki o dönem de ‘Bazı şeyleri kardeşimin üzerine yaptığım için kıyamet koptu. Ateşe düştüm ben’ dedi” diye konuşmuştu.

Nihat Doğan ve Seyhan Soylu’nun bu sözlerinin ardaından Ece Erken, hakkında asılsız iddialarda bulundukları gerekçesiyle iki isme suç duyurusunda bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ece Erken’den eşinin öldürülmesi ile ilgili iki ünlüye... Sonraki Haber >>

AKtroller deşifre oldu

AKtroller deşifre oldu

Polis katili Süleyman Özışık, Baykal kaset kumpasıyla 171 masumu nasıl tutuklattı?

Polis katili Süleyman Özışık, Baykal kaset kumpasıyla 171 masumu nasıl tutuklattı?

Bir araya gelip helalleşmemiz lazım

Bir araya gelip helalleşmemiz lazım

Bunların hiçbiri oldu mu?

Bunların hiçbiri oldu mu?

Ümit Nağmeleri’nden Regaip Kandili’ne özel klip

Ümit Nağmeleri’nden Regaip Kandili’ne özel klip

AKP'liler İBB'yi 'burs' adı altında böyle yağmalamış

AKP'liler İBB'yi 'burs' adı altında böyle yağmalamış

Erdoğan'dan ilginç mum açıklaması

Erdoğan'dan ilginç mum açıklaması

Ali Babacan'dan Erdoğan'a şok sözler

Ali Babacan'dan Erdoğan'a şok sözler

Vatandaştan 'tek yüzükle geldim' diyen Erdoğan'a gönderme: Bende yüzük de kalmadı

Vatandaştan 'tek yüzükle geldim' diyen Erdoğan'a gönderme: Bende yüzük de kalmadı

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:46:22