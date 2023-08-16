Samanyolu Haber /Dünya / ABD ordusunda atama krizi /16 Ağustos 2023 13:17

ABD ordusunda atama krizi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville'nin Savunma Bakanlığına (Pentagon) yapılacak atamaları engellemesini "eşi benzeri görülmemiş bir olay" olarak tanımlayarak senatörün bu davranışını eleştirdi.

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ABC News'in haberine göre Austin, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Mike Gilday'in veda töreninde Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri Komutanlarının atamalarının yapılamamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Austin, "Bu toplu engel sebebiyle bugünden itibaren ABD Savunma Bakanlığı tarihinde ilk kez 3 askeri departman, başlarında Senato tarafından onaylanan liderler olmadan faaliyetlerine devam etmek zorunda." ifadesini kullandı.

300'den fazla general ve subayın terfisinin onayının Senato'da bekletildiğini kaydeden Austin, "Eşi benzeri görülmemiş, gereksiz ve tehlikeli bir durum." değerlendirmesini yaptı.

Austin ayrıca, "Bu durum Amerika'nın askeri hazırlığını zayıflatıyor. En iyi subaylarımızı elimizde tutmamızı güçleştiriyor ve çok sayıda asker ailesinin hayatını alt üst ediyor. Ordumuz, aileleri, müttefiklerimiz, ortaklarımız ve ulusal güvenliğimiz daha iyisini hak ediyor." dedi.

TUBERVİLLE'İN OFİSİ İLGİLİ POZİSYONLARIN BOŞ OLMADIĞINI BELİRTİYOR

Atamaları engelleyen Tuberville'in ofisi ise eleştirilere karşı, pozisyonların boş olmadığını ve bunlara vekalet eden deneyimli yetkililerin bulunduğunu ifade ediyor.

Tuberville ayrıca, "engellemeyi kendisinin yapmadığını ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'ın herhangi bir adayı oylamaya zorlama yetkisine sahip olduğunun" altını çiziyor.

Öte yandan, Schumer'ın, askeri adaylık sürecinin siyasallaştırılması olarak nitelendirdiği bu seçeneği reddettiği belirtiliyor.
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