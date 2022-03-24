ABD: Rus güçlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediğini tespit ettik

"Suriye ve Çeçenya'da aynı taktik uygulandı"





ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sivilleri kasten hedef alan ayrım gözetmeyen saldırı ve diğer vahşetlere ilişkin çok sayıda güvenilir rapor gördük. Rus güçleri apartmanları, okulları, hastaneleri, kritik altyapıları, sivil araçları, alışveriş merkezlerini ve ambulansları yok ederek binlerce masum sivili öldürdü veya yaraladı” denildi.Açıklama şu ifadeler kullandı:"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sebepsiz ve haksız şekilde seçtiği savaşı başlatmasından bu yana Ukrayna genelinde ölüme ve yıkıma neden olan amansız bir şiddetin önünü açtı. Sivilleri kasten hedef alan ayrım gözetmeyen saldırıların yanı sıra başka vahşetler konusunda çok sayıda güvenilir rapor gördük. Rus güçleri apartmanları, okulları, hastaneleri, kritik altyapıları, sivil araçları, alışveriş merkezlerini ve ambulansları yok ederek binlerce masum sivili öldürdü veya yaraladı. Rus güçlerinin vurduğu birçok yerin siviller tarafından kullanıldığı açıkça tespit edildi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin 11 Mart tarihli raporunda açıkça belirttiği gibi, buna Mariupol doğum hastanesi de dahildir."Mariupol'de vurulan tiyatroya gökyüzünden görülebilecek şekilde 'çocuklar' yazılmasına karşın hedef alındığı belirtilen açıklamada, Rusya'nın halkın direnişini kırmak için Suriye ve Çeçenya'da da aynı taktiği uyguladığı savunuldu."Rus güçlerinin acımasız saldırılarını sürdürdüğü her gün, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ölen masum sivillerin sayısı katlanarak artıyor. 22 Mart itibariyle, kuşatma altında tutulan Mariupol yetkilileri, yalnızca bu şehirde 2 bin 400'den fazla sivilin öldürüldüğünü duyurdu" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Değerlendirmemiz, kamu ve istihbarat kaynaklarından elde edilen mevcut bilgilerin dikkatli şekilde incelenmesine dayanmaktadır" denildi.ABD Dışişleri Bakanı Blinken ayrıca, savaş suçlarını işleyenlerin hesap vermesini sağlamak üzere gerekli adımları atacaklarını da sözlerine ekledi.ABD Başkanı Joe Biden, geçen haftaki bir açıklamasında "Putin'in savaş suçlusu" olduğunu savunmuş, Blinken da bu açıklamaya tamamen katıldığını dile getirmişti.Moskova yönetimi ise Ukrayna'da sivilleri hedef aldıkları iddialarının asılsız olduğunu savunmuştu.