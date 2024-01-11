ABD Rus petrolü almaya başladı

SAMANYOLUHABER.COM-MOSKOVA





Amerika Birleşik Devletleri dış ticaret istatistikleri veri tabanına göre, Kasım 2023'te ABD, 749,5 bin dolar değerinde Rusya menşeli ham petrol ithal etti. Bu, Nisan 2022'den bu yana ilk kez oldu.





Böylece ABD sonbaharda Rus petrolü ithalatına yeniden başlamış oldu. Nisan 2022'den bu yana ilk kez ABD, Kasım ayında Rus petrolü ithal etti. Rusya'dan enerji kaynaklarının ithalatına yönelik Mart 2022 yasak getiren ABD, Ekim 2023'te 36,8 bin varil Rus petrolü satın aldığını belirtiyor. Toplam maliyet 2,7 milyon dolardı.





ABD, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat nedeniyle uygulanan yaptırımların bir parçası olarak Mart 2022'de Rusya'dan petrol, gaz ve diğer enerji ithalatını yasaklamıştı. Ancak bu tür ithalatlar, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) alınacak ayrı lisanslar kapsamında mümkün olabiliyor.





9 Ocak'ta ABD Enerji Bilgi İdaresi, Brent petrolünün bu yılki ortalama fiyatına ilişkin bir tahmin yayınladı. Bakanlığa göre fiyat varil başına 82 dolar olacak. Analistler, Orta Doğu'daki istikrarsız durum nedeniyle fiyat artışlarının ve arz kesintilerinin mümkün olduğunu belirtiyor.





2022'de ABD ve diğer G7 ülkelerinin yanı sıra AB, İsviçre ve Avustralya, Rusya'nın gelirlerini azaltmak amacıyla Rus petrolüne tavan fiyat uyguladı. Bu ülkelerdeki şirketlerin, Rus petrolünün varil başına 60 dolar olarak belirlenen sınırın üzerinde bir fiyatla satılması durumunda nakliye, sigorta ve finansal hizmetler sağlaması yasak. Petrol ürünlerine ilişkin tavan, türlerine göre belirleniyor: indirimli olarak satılan dizel için varil başına 100 dolar, akaryakıt için varil başına 45 dolar.