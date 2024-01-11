Üç ülke mayın temizlemek için anlaştı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Üç ülkenin savunma bakanlıkları, Karadeniz'de mayınlara karşı bir deniz grubu kurulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalamayı kabul etti. Bulgaristan Savunma Bakanlığı, imza töreninin 11 Ocak'ta İstanbul'da yapılacağını duyurdu.







Karadeniz'de mayınlara karşı deniz kuvvetleri grubu oluşturulmasına Türkiye tarafından Ağustos 2023'te başlanmıştı. Üç ülke, İstanbul’da Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı’na (MCM Black Sea) imza atacak. Mutabakatla birlikte Karadeniz’de seyrü-sefer emniyetine katkı sağlanması hedefleniyor. Anlaşmanın amacı, deniz yollarının güvenliğini sağlamak ve Ukrayna'daki askeri operasyonlar ortamında mayın tehdidine karşı koymak.





11 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek olan anlaşma imza töreni öncesi Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Ukrayna’da başlayan savaş sonrası Karadeniz’e kıyıdaş ülkeler bu savaştan etkilenmeye başlamıştır. 1907 Lahey Sözleşmesi, deniz mayınlarının herhangi bir sebeple demirleme donanımlarından ayrılmaları halinde, 1 saat sonra kendiliğinden zararsız hale gelmeyenlerin kullanılmasını yasaklamaktadır. Ancak mayınların sürüklenmesi halinde ateşleme mekanizmalarının devre dışı kalıp kalmayacağı konusunda bir hüküm bulunmamaktadır.” denildi.





Grubun faaliyetlerinin tamamen barışçıl ve herhangi bir ülkeye yönelik olmadığı vurgulanan açıklamada, NATO'nun varlığının ve Karadeniz bölgesinde devam eden caydırıcılık ve savunma faaliyetlerinin yerini almaksızın, katılımcılar arasındaki etkileşimin ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmasının beklendiği vurgulandı.





BM, 2022 yılında Karadeniz'de mayınların sürüklenmesiyle ilgili endişelerini dile getirmişti. Ayrıca Reuters, 2023 yılının Kasım ayı ortalarında Ukrayna tahılını taşıyan bir dökme yük gemisinin Karadeniz'de mayına çarptığını ve gemide "hafif hasar" kaydedildiğini bildirdi. Aynı ay Sevastopol yakınlarında bir deniz mayını bulundu. Aralık ayının sonunda ise Karadeniz'de sivil bir gemiye mayın isabet etti.