ABD ‘savaş suçu’ davası için harekete geçiyor

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sullivan, Ruslar’ın işlediği savaş suçlarının soykırım düzeyinde olup olmadığı konusunda daha fazla kanıt görülmesi gerektiğini belirtti. Uluslararası Ceza Mahkemesi ya da başka bir platformda bazı görüş alışverişlerinin olabileceğini söyledi.



Ukrayna’da başkent Kiev dışında kalan ve Ukrayna güçlerinin Ruslar’dan yeniden ele geçirdiği Buça kasabasında yakın mesafeden vurulduğu anlaşılan cansız bedenlerin ve toplu bir mezarın ortaya çıkmasının ardından ABD ve Avrupa’nın Moskova’ya karşı yeni yaptırım hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nde daimi üye olmasının Moskova’nın savaş suçları konusunda hesap vermesini engelleyebileceğini söyledi.



“Buça’da yaşananlar planın parçasıydı”



Sullivan’a Buça'daki katliamların Putin’in emriyle gerçekleştirilmiş olabileceği ya da Rus güçlerin tek başlarına hareket etmiş olabilme ihtimali soruldu.



Sullivan, işgalden önce Washington’un Rusya’nın bu savaşta muhalifleri öldürme ve Ukrayna’da işgal altındaki topraklarda bir terör yönetimi dayatma niyetinde olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti.



Ulusal Güvenlik Danışmanı, “O nedenle bunun rastlantısal bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Bunun planın bir parçası olduğunu düşünüyoruz” dedi.



“Savaş suçlarına ilişkin dört kaynaktan bilgi istedik”



Sullivan, ABD’nin savaş suçları işlendiği konusunda dava dosyası oluşturmak amacıyla istihbarat hizmetleri, Ukraynalılar’ın sahadaki gözlemleri, BM gibi uluslararası örgütler ve küresel bağımsız medyayla mülakatlar dahil olmak üzere dört kaynaktan bilgi istediklerini belirtti.



ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby de Buça kasabasında yaşananlardan Rus güçlerin sorumlu olduğunu belirtti; ancak bölgede hangi birimlerin faaliyette olduğundan emin olmadıklarını kaydetti.



Pentagon sözcüsü Kirby, “Sanırım Buça’daki mezalimden Rus güçlerin sorumlu olduğu bizim için de dünya için de aşikar. Çeçenler mi, paralı askerler mi, tam olarak hangi birimlerin olduğunu şu aşamada söyleyemiyoruz. Ancak bu vahşetin Ruslar yüzünden yaşandığını yalanlamıyoruz” dedi.



Rus temsilci: “BM’ye ampirik delil sunacağız”



Rusya’nın BM temsilcisi Vasily Nebenzya ise, “BM Güvenlik Konseyi’ne Buça’ya ilişkin Batı ülkelerinden gelen açıklamaların yalan olduğunu ve Rus güçlerin Ukrayna’da sivilleri öldürmediğini doğrulayan ampirik delil sunacaklarını” savundu.



ABD Başkanı Biden, Putin’in savaş suçlarından yargılanması çağrısında bulunmuştu.



Rusya ise sivilleri katlettiğini kategorik olarak reddediyor.



Sullivan: “Çatışmada bir sonraki aşama uzun sürebilir”



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya’nın savaşta amaçlarını gözden geçirdiği ve Ukrayna’nın doğusunda Ukrayna güçlerini çevrelemeyi amaçladığı görüşünde olduklarını tekrarladı.



Jake Sullivan, “Bu kritik aşamada Rusya’nın Ukrayna’nın doğu ve güney bölgelerine odaklanmak amacıyla savaştaki amaçlarını gözden geçirdiğini düşünüyoruz. Amaç bölgedeki Ukrayna güçlerini çevrelemek ve onlara üstün gelmekti. Rusya önceki askeri başarısızlığını gizlemek ve ilerleme sağladığı algısını yaratmak için kazanabileceği taktik bir başarıyı kullanabilir” diye konuştu.



Biden yönetiminin önümüzdeki günlerde Ukrayna’ya yeni askeri yardım açıklayacaklarını söyledi, Rusya’nın enerji sektörüne karşı yeni yaptırımların Avrupalı müttefiklerle görüşmelerde masada olduğunu ifade etti.



Jake Sullivan, savaşta bir sonraki aşamanın uzun sürebileceği uyarısında bulundu, rehavete kapılmanın zamanı olmadığını söyledi.