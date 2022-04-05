Buça'da sivil katliamı: Görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı

Eşi öldürülen kadın: 'Çeçenler bizi keseceğini söyledi'





'Gözünden vurulmuş halde bulundu'

Rusya iddiaları "provokasyon" olarak değerlendirirken Avrupa Birliği liderleri ve Ukraynalı yetkililer, Rusya'yı sivilleri vahşi bir şekilde öldürerek savaş suçu işlemekle itham etti.Elleri beyaz bir kol bandıyla bağlanmış şekilde başından vurularak öldürülen sivillerin görüntüleri Ukraynalı yetkililerin iddialarını güçlendirdi.Reuters'ın ulaştığı bir görgü tanığı, Rus ordusunun Buça'daki yerel halktan kollarına beyaz kol bandı takmalarını istediğini söyledi.Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, beyaz kol bandının Rus ordusuna destek veren Çeçen savaşçılar tarafından halka zorla taktırıldığını öne sürdü.Diğer bir Buça sakini, Rus ordusu tarafından gözaltına alınan bir kişinin ölü bulunduğunu aktardı.Eşi ile birlikte Buça'da yaşayan Tetyana isminde bir kadın, Rus işgali sırasında yaşadıklarını Reuters'a anlattı.Yaşadıkları binanın Ruslar tarafından komuta merkezi olarak seçildiğini anlatan Tetyana, eşi ve kendisinin esir alındığını söyledi.Rusların kente geldiğinde orada yaşayanların belgelerini görmek istediğini anlatan Tetyana, Çeçen olduğunu düşündüğü bir askerin esir tutulduğu sırada onlara "Sizi keseceğim" dediğini belirtti.4 gün sonra Ruslar tarafından serbest bırakılan kadın, eşini günlerce göremediğini ve daha sonra yaşadıkları binanın bodrum katında bazı cesetlerin görüldüğünü duyduktan sonra onu bulduğu söyledi.Tetyana o anları şöyle anlattı: "Onu ayakkabıları ve pantolonundan tanıdım. Ağır yaraları vardı, bedeni soğuktu. Komşumda hâlâ yüzünün bir fotoğrafı duruyor. Başından vurulmuş, parçalanmış, işkenceye uğramış haldeydi."Komşuları ve Tetyana eşinin cenazesini yaşadıkları binanın yakınındaki bir bahçeye "köpekler yiyemesin diye" açılan bir çukura gömdü.Gazeteciler, Tetyana'nın eşinin bulunduğu yerde bir başka cesetle daha karşılaştı; halk cenazeye saygı için üzerini bir örtüyle kapatmıştı.Bir başka kent sakini, Rus askerleri tarafından götürülen iki kişinin sol gözünden vurularak öldürüldüğünü ifade etti. Diğer 6 sakin ise bu tanığın iddialarını doğruladı. Tanıklardan biri, gözünden vurulan kişilerden birinin yaşadığı binada yaşayan ve Ukrayna ordusundan emekli olduğu bilinen bir sivil olduğunu ifade etti.Buça ve çevresi Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle beraber haftalarca uzun ve şiddetli çatışmalara sahne oldu.Ukrayna ordusu cumartesi günü kentin yeniden geri alındığını açıkladı.Buça'da yollar patlatılmamış mühimmatla dolu olarak bulundu. Sokaklarda onlarca insan cesediyle karşılaşıldı.Bahçesinde mühimmat kalıntıları bulunduğu söyleyen Buçalı Kopaçov ailesi ise yastaydı. Rus ordusu 33 yaşındaki kızı ve iki arkadaşını geri çekilmeden birkaç gün önce öldürmüştü. Kopaçov, "İnsanları öylece öldürüyorlardı. Kimsin, neden buradasın diye soran yoktu. Sadece ateş ediyorlardı" şeklinde konuştu.