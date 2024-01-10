ABD Savunma Bakanı Austin kanserine yakalandı

Doktorlar ayrıca Austin’in, yakın zamanda gizli bir şekilde hastaneye kaldırılmasının nedeninin, ameliyat ve sonrasında bu ameliyatla ilgili ortaya çıkan idrar yolu enfeksiyonunu tedavi etmek olduğunu açıkladı.



70 yaşındaki Austin, 22 Aralık'ta Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne kaldırıldı ve kanserin tedavisi için ameliyat edildi.



Ameliyattan bir hafta sonra Austin, enfeksiyona yakalandı.



Üst düzey yönetim ve savunma yetkililerine günlerce Austin’in hastaneye kaldırıldığı ya da kanser olduğu söylenmedi.



Doktorların açıklamasına göre kanser, Austin'in Aralık ayı başında düzenli tarama yaptırdığı sırada tespit edildi.



Doktorlar, Austin’in 22 Aralık'ta "minimal invazif bir cerrahi işlem geçirdiğini" ve ertesi gün evine gittiğini söyledi.



Ancak sonrasında Austin, 1 Ocak'ta enfeksiyona bağlı olarak mide bulantısı ve şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı yaşadığını bildirdi.



Doktorlar, prostat kanserinin erken teşhis edildiğini ve hastalığın seyrinin çok iyi olduğunu söylediler.



Biden yönetimi Austin’in hastalığını geçen hafta öğrenmişti.



Salı günü, Biden’ın Beyaz Saray özel kalemi, kabine üyelerine ve bakanlara, görevlerini yerine getirememeleri durumunda Beyaz Saray’a bildirme kuralı getirdi.



Jeff Zients, bakanlara gönderdiği bir notta, iş göremezlik veya iletişim kaybı durumunda yetki devrine ilişkin mevcut prosedürleri, Cuma gününe kadar Beyaz Saray'a göndermeleri talimatı verdi.