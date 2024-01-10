Aileler küçülüyor, akrabaların sayısı azalıyor

Güney Amerika ve Karayiplerde aileler küçülecek

Alburez-Gutierrez, akraba sayıları açısından en büyük gerilemeyi Güney Amerika ve Karayip bölgelerinde beklediklerini söyledi. Bu bölgelerde 65 yaşında bir kadının 1950 yılında halen hayatta olan akraba sayısının ortalama 56 olduğunu belirten Alburez-Gutierrez, 2095 yılında ise akraba sayısının muhtemelen sadece 18,3 olacağını ifade etti.

Akrabalar daha yaşlı olacak



