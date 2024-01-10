Samanyolu Haber /Dünya / NASA Ay’a yolculuğu erteledi /10 Ocak 2024 09:05

NASA Ay’a yolculuğu erteledi

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 50 yıl sonra Ay’a yeniden astronot gönderilmesini amaçlayan misyonda takvimi ileriye çekti. Yeni takvime göre astronotların en erken 2026’da Ay’a ayak basması planlanıyor.

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NASA yöneticisi Bill Nelson Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Ay’a 50 yıl sonra yeniden astronot gönderilmesini amaçlayan Artemis programında takvimin ertelendiğini açıkladı.

Yunan mitolojisinde Apollo’nun kız kardeşi olan Artemis’in adını taşıyan misyon kapsamında, bu yıl Kasım ayında astronotların Ay’a gönderilmesi planlanıyordu.

Yeni açıklanan takvim kapsamında, Ay’a astronotların en erken 2025 yılı Eylül ayında gönderilmesi planlanıyor. Astronotların en erken 2026 Eylül ayında da Ay’ın yüzeyine inmesi planlanıyor.

Uzay aracında ısı kalkanı ve batarya sorunları

NASA’nın Artemis misyonu kapsamında uzaya gönderilmesi planlanan Lockheed Martin’in geliştirdiği Orion uzay aracının mürettebat bataryalarında titreşim testleri sırasında sorun yaşandığı belirtiliyor.

NASA’nın Ay ve Mars keşif stratejisinden sorumlu olan Amit Kshatriya, sektördeki ortakların ciddi geliştirme sorunları yaşaması sonucu takvimin ertelendiğini söyledi.

Yetkiliye göre, astronotları uzay aracı Dünya’nın atmosferine yeniden girerken yüksek ısıdan koruyan ısı kalkanı, batarya ve elektrik sisteminde yaşanan sorunlar gecikmeye yol açtı.

NASA’nın erteleme açıklaması, merkezi Pittsburgh’da bulunan Astrobotic Technology şirketinin uzay aracının başarılı şekilde fırlatıldıktan sonra, motor sisteminde sorun yaşanması ve yakıt sızdırmasının ardına rastladı.
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