Samanyolu Haber /Gündem / ABD Temsilciler Meclisi'nde başkanlık seçimi krizi /05 Ocak 2023 12:13

ABD Temsilciler Meclisi'nde başkanlık seçimi krizi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı için yapılan seçimde Cumhuriyetçi aday Kevin McCarthy, altıncı oylamada da yeterli oyu alamadı. Temsilciler Meclisi'nde 100 yıl sonra bir ilk yaşanıyor.

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ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan başkanlık seçiminde iki gün boyunca yapılan oylamalarda şu ana kadar hiçbir aday yeterli desteği alamadı.

Cumhuriyetçi vekil Kevin McCarthy, başkanlık için gerekli olan 218 oya altıncı oylamada da ulaşamadı. McCarthy'ye verilen oyları sayısı, bu oylamada da 201'de kaldı.

Seçim krizi, Cumhuriyetçi Parti'nin daha muhafazakâr kanadından 20 vekilin ideolojik olarak güvenilmez buldukları McCarthy'ye oy vermeyi reddetmesinden ötürü yaşanıyor. Söz konusu vekiller, bir başka Cumhuriyetçi üye Byron Donalds'a oy verdi. Son oylamada bir Cumhuriyetçi üye de boş oy kullandı. Demokrat üyelerin tamamı ise parti liderleri Hakeem Jeffries'e oy vermeye devam etti.

Cumhuriyetçi Parti, 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmişti. Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin 222, Demokratların 212 üyesi bulunuyor.

McCarthy hâlen iyimser
Temsilciler Meclisi'nde 2019 yılından beri Cumhuriyetçilerin azınlık lideri olarak görev yapan 57 yaşındaki McCarthy, kendisine oy vermeyi reddeden partililerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası iyimser konuştu.

"İlerleme" sağladıklarını söyleyen Kaliforniyalı siyasetçi, sonraki oylama ya da oylamalarda sonucun farklı olacağını düşündüğünü ifade etti.

Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanının belirlenmesi için yapılacak yedinci oylama bugün ABD saatiyle öğlen 12'de başlayacak oturumda gerçekleştirilecek.

100 yıl sonra bir ilk
Cumhuriyetçi vekiller arasında yaşanan anlaşmazlık, partinin 2024'teki Başkanlık seçimine uzanan iki yıllık süreçte karşılaşabileceği yeni zorluklar açısından da ipucu vermiş oldu.

Temsilciler Meclisi'nin ilk oylamada başkan seçemediği bir durumla son kez 1923 yılında karşılaşılmıştı. Temsilciler Meclisi o dönem başkanını dokuzuncu oylamada seçebilmişti.
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