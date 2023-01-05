AKP’li işadamının aldığı Kuduz aşısının ihalesi var kendisi yok: Hastalar dört dönüyor

AKP’ye yakın Cantürk Alagöz’un sahibi olduğu Keymen İlaç’a verilen 1 milyon 500 bin doz kuduz aşısı ihalesi 8 Mart 2022’de yapılmasına rağmen vatandaşlar hastanelerde aşı bulamıyor. 4 doz aşı olması gereken vatandaşlar kuduz aşısı olmak için hastane hastane dolaşıyor. Biyoloji öğretmeni Ezgi Ecem Erdoğan, Bursa’da sokakta bir köpeği severken elinden ısırıldı. Kuduz aşısı olmak isteyen Erdoğan, hastaneleri aradığında ellerinde kuduz aşısı bulunmadığı yanıtını aldı. Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Tufan Kumaş, ilaç ve aşı sıkıntısının temelinde kamunun üretimden çekilmesine işaret etti.





27 Aralık’ta akşam saatlerinde sokakta sevdiği köpek tarafından ısırılan Ezgi Ecem Erdoğan kuduz aşısı olmak için kentteki hastaneleri tek tek aradı. Çekirge Devlet Hastanesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şehir Hastanesi, Uludağ Üniversitesi Araştırma Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi… Hastanelerden aldığı yanıt, ellerinde kuduz aşısı olmadığı yönündeydi.





Gazete Duvar’dan Pelin Akdemir’in haberine göre, 112’yi arayarak şikayetini anlatan Erdoğan’a “Telefonda sana aşının olmadığını söylemiş olabilirler. Sen en yakın hastaneye git. Hastane aşıyı bulmak veya yönlendirme yapmak zorunda. Hastane ‘bizde aşı yok, evine git’ diyemez” denildi. Bunun üzerine kendisine en yakın Çekirge Devlet Hastanesi’ne giden Erdoğan’a, kuduz aşısının olmadığı söylendi. Erdoğan’ın ısrarı üzerine elindeki yaraya bakan hekim, ‘sınırlı sayıda kuduz aşısı olduğunu, herkese aşı yapmadıklarını’ söyledi. Hekimin yönlendirmesiyle Erdoğan için kuduz aşısı oluşturuldu. Bu sayede Erdoğan, dört dozdan ilk dozunu 27 Aralık akşamı vuruldu. İkinci dozunu da 30 Aralık’ta olması gerekirken 4 Ocak’ta olabildi.





‘BİRİNCİ DOZU OLDUĞUNA DUA ET’





Erdoğan, 30 Aralık günü ikinci doz aşısını vurulmak için tekrar hastaneye gittiğinde yeniden ‘aşı yok’ yanıtı ile karşılaştı. “Ben ne yapacağım?” diye tepki gösteren Erdoğan’a sağlık görevlisi “Birinci dozu olduğuna dua et. Diğer hastaneleri gez” şeklinde cevap verdi. Hastanede karşılaştığı bir başka hasta da Erdoğan’a “Bir haftadır aşı olmak için hastaneleri dolaşıyorum. Birini Mudanya’da, birini başka hastanede buldum, şimdi bulamıyorum” dedi.





Erdoğan, pek çok görüşme sonrası 184’ü arayarak şikayetini aktardı. Erdoğan, telefon konuştuğu yetkilinin “Sağlık Bakanlığı, aşıların temini için bir firma ile ihale yaptı. İhale sonuçlandı. Ancak firmanın aşıları temin etmesinde sorun yaşıyoruz” şeklinde yanıt verdiğini söyledi. Kalan üç doz aşısını olamayan Erdoğan, “Hangi şirket ihaleyi aldı? Biz para yüzünden mi bu haldeyiz?” diyerek tepki gösterdi.





‘KAMUNUN AŞI ÜRETİMİNDEN ÇEKİLMESİ BU SORUNLARA YOL AÇIYOR’





Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Tufan Kumaş, ilaç ve aşıların bulunamamasındaki temel sorunu şöyle anlattı: “Kamunun aşı üretiminden çekilmesi, aşıyla ilgili sorumluluğundan vazgeçmesi, kamu sağlık hizmetlerinin zayıflatılması tüm bu sorunlara yol açıyor. Bizim aşı üreten kurumlarımız vardı. Buralar kapatılıp özel sektöre aktarıldı.”





Kendilerine son günlerde çok fazla şikâyet geldiğini belirten Kumaş, “Devletin aşı gibi kritik öneme sahip tedavi edicileri kendisinin üretiyor olması gerekiyor. Bunu başka bir yerden temin etmeye çalışmak yanlış bir karardı. Bugün ortaya çıkan tablo da bu kararın yanlış olduğunu gösteriyor. Bizim Sağlık Bakanlığı’ndan beklentimiz sorunun çözümü, hatta böyle bir soruna sebep olunmaması” diye konuştu.





KUDUZ AŞISI İHALESİNİ ALAN FİRMANIN AKP BAĞLANTILARI DİKKAT ÇEKİYOR





Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1 milyon 500 bin doz kuduz aşısının alınması için açılan ihale süreci, 12 Aralık tarihinde sonlanmıştı. 8 Mart 2022’de yapılan 1 milyon doz kuduz aşısının alınma ihalesini ise Keymen İlaç şirketi kazanmıştı.





Keymen İlaç, Sinovac aşısının Türkiye’deki yasal temsilcisi konumunda. Alagöz Holding’e bağlı olan ilaç şirketinin başında ise Iğdırlı iş insanı Cantürk Alagöz bulunuyor. Cantürk Alagöz ile AKP’nin yakın ilişkileri Iğdır yerel medyasının da ilgi alanında. Örneğin; Yeşil Iğdır aldı sitede, iki ay önce Alagöz’ün önümüzdeki seçimlerde AKP Iğdır milletvekili aday adayı olacağına dair iddialar yer aldı.





‘İKTİDARIN ‘SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ’YLE AŞIDA DIŞA BAĞIMLI OLDUK’





Tek Sağlık Platformu, devlet hastanelerinde kuduz aşısının bulunamamasına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Kuduz hastalığının dünyada her yıl yaklaşık 59 bin kişinin ölümüne neden olduğunun ifade edildiği açıklamada, “Ülkemizde ise her yıl 1-4 kuduz olgusu bildirilmekte ve yılda 200 bin-250 bin arasında kuduz aşısı uygulanmasına karşın kuduz halen ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak karşımızda durmaktadır” denildi.





İktidarın 2002 yılından itibaren uyguladığı ‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ ile Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün 2011’de kapatıldığı, bunun sonucu olarak da aşı üretiminde tamamen dışa bağımlı duruma gelindiği belirtildi. Açıklamada, aşıya ulaşamayan hastalardan her gün bilgi alındığı ifade edilerek şunlar söylendi: “Bu tablonun sebeplerinden en önemlisi, gelir getirici işlemleri ve kârı toplum sağlığının önünde tutan sağlık politikalarıdır. Kuduz ve diğer aşıların erişimine ilişkin yaşadığımız bu zorlukları bir daha yaşamamak için yabancı sermayeye bağımlı olmadan kendi aşımızı kendimiz üretebilmeliyiz. Yaşadığımız bu kriz, bize ülkemizin yıllarca aşı ihtiyacını karşılamış olan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü gibi bir kuruma ihtiyacımız olduğunu göstermektedir.”