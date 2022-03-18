ABD Temsilciler Meclisi'nde Belarus ve Rusya ile ilgili yeni karar

Rusya ve Rus politikalarını destekleyen Belarus yönetimlerine karşı, Ukrayna saldırı sonrası alınan yaptırım kararları artarak devam ediyor.



Evrensel'de yer alan habere göre ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı. ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Tasarıya 424 vekil "evet" oyu verirken, tamamı Cumhuriyetçi 8 vekil ise "hayır" oyu kullandı.Söz konusu tasarının kısa sürede Senatoda gündeme gelmesi ve orada da kabul edilmesi bekleniyor.Tasarı ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yasalaşacak ve ABD'nin Rusya ve Belarus çok daha yüksek gümrük vergisi koymasına, birçok ürünün ihracat ve ithalatına yasak getirmesine ve ABD ile bu ülkeler arasındaki tüm ticari aktiviteleri önemli ölçüde zorlaştırmasına imkan tanıyacak.Biden, Rusya'nın "en ayrıcalıklı ülkeler" listesinden çıkarıldığını ve bu ülkeyle "normal ticari ilişkilerini" askıya aldıklarını duyurmuştu.