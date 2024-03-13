ABD, TikTok'u yasaklayacak tasarıyı kabul etti, Çin ile gerilim tırmandı

ABD Temsilciler Meclisi kısa video paylaşım platformu TikTok’un Amerika’da yasaklanmasıyla sonuçlanabilecek bir yasa tasarısını kabul etti. Platformun Çinli sahibi ByteDance şirketine ABD’deki varlıklarını elden çıkarması için altı ay süre tanıyan tasarının Senato’daki akıbeti ise şu an için belirsiz.







Kongre üyeleri 'şirketin yönetim yapısının Amerika’nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğuna' ilişkin iddialar üzerine harekete geçti.





VOA Türkçe'nin haberine göre Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde tasarı, 65’e karşı 352 gibi ezici bir çoğunlukla partiler üstü bir destekle kabul edildi.







SENATO'DAKİ DURUMU BELİRSİZ

Tasarının Demokratların kontrolünde olan ve bazı senatörlerin güvenlik riski olarak değerlendirilen yabancı menşeli uygulamalara düzenleme getirilmesi konusunda farklı bir yaklaşım izlenmesi gerektiğini savunduğu Senato’daki akıbeti ise belirsiz.





Tasarı TikTok’un sahibi olan ByteDance şirketine Amerika’daki varlıklarını elden çıkarması için altı ay süre tanıyor ve şirketin bunu yapmaması halinde platformun yasakla karşı karşıya kalmasını öngörüyor.





170 MİLYON KULLANICISI VAR

Kısa video paylaşım platformu TikTok’un ABD’de yaklaşık 170 milyon kullanıcısı var.





Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, söz konusu tasarıya karşı çıkan genç TikTok kullanıcılarından çok sayıda çağrı aldıklarını belirtiyor.





ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim kampanyası geçen ay TikTok’a katılmış ve bu durum TikTok’un yasaklanmasıyla sonuçlanabilecek bir tasarının bu yıl içinde Kongre gündemine gelmesinin olası olmayabileceği beklentisini arttırmıştı.





Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu geçtiğimiz hafta 0’a karşı 50 oyla tasarıya destek vermişti.





ABD Başkanı Biden geçen hafta yaptığı bir açıklamada TikTok’la ilgili bir tasarının önüne gelmesi halinde bunu imzalayacağını belirtmişti.





ÇİN VE TİKTOK'TAN TEPKİ



TikTok destekçilerinden oluşan küçük bir grup oylama öncesinde Kongre binası dışında gösteri yaptı.





Oylamadan önce açıklama yapan Çin ise 'tasarının geri tepeceği' uyarısında bulundu.





TikTok Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen tasarıyı yasak olarak niteledi ve senatörlere bu konuda bir adım atmadan önce seçmenlerinden gelen mesajlara kulak vermeleri çağrısında bulundu.





ABD, İngiltere ve Avustralya dahil bazı ülkeler TikTok’un hükümet çalışanlarının cihazlarında kullanılmasına kısıtlama getirdi.





Hindistan, Nepal ve Pakistan ise uygulamayı güvenlik ve gençler için zararlı olduğu gerekçesiyle yasakladı.