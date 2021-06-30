Samanyolu Haber /Gündem / ABD-Türkiye arasındaki pazarlık tıkandı /30 Haziran 2021 16:40

ABD-Türkiye arasındaki pazarlık tıkandı

ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, ABD ile Türkiye arasında devam eden Afganistan pazarlığının detaylarını yazdı.

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ABD ile birlikte Afganistan’daki yabancı askeri güçlerin ülkeden ayrılması için geri sayım başlarken, Ankara-Washington hattında kritik görüşmeler devam ediyor…

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberde ABD ve Türkiye’den yetkililerin Afganistan için bir yol haritası çizmek için bir araya geldiğini yazdı. Gazete, tarafların bazı konularda anlaşmaya varamadığını yazarken, “Biden’ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan bu ay yaptığı açıklamada Afganistan’ın başkenti Kabil’deki havalimanının güvenliği için tarafların açıkça uzlaştığını söyledi. Fakat Türkiye ve NATO partnerleri halen bunun nasıl olacağının detaylarını paylaşmadı ve konuyla ilgili herhangi bir bilgi ortaya çıkmadı” ifadesini kullandı.

New York Times’ın muhabirleri Thomas Gibbons-Neff ve Eric Schmitt imzalı haberinde, “Pentagon’dan bir ekip geçen hafta Ankara’da Türk yetkililerle bir araya geldi ve birçok siyasi, ekonomik ve lojistik detaydaki pürüzü gidermek için görüştü. ABD’li yetkililer havalimanını güvenlik altında tutmak için Türkiye’nin iki geniş ölçekli talebi olduğunu söylerken, bunlardan birinin havalimanının güvenliği ile ilgili taktik detaylar olduğunu ifade etti” denildi.

Türkiye’nin havalimanı güvenliği için 600 ile 1000 askerini bölgede bulundurmasının beklendiğini yazan New York Times, “Türkiye diğer ülkelerin de ek olarak 1.000 asker talep ettiğini Pentagon yetkilileri söyledi. Türk yetkililer güvenlik konusunda Macaristan’dan yardım istediklerini söyledi” yorumunu yaptı.

“TÜRKİYE GÜNDEME GETİRİYOR”

Gazete, Türkiye’nin bölgede kritik bir rolü olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’nin Afganistan’daki havalimanını korumak için kalması Afganistan’ın komşusu Pakistan’ı etkiliyor. Pakistan, Taliban’ı etkileyen bir destekçi olarak öne çıkarken, Pakistan aynı zamanda Erdoğan ile de iyi ilişkiler içerisinde” ifadesini kullandı.


New York Times, ABD ile Türkiye arasında birçok sorun olduğunu yazarken en büyük sorunun ise Ankara’nın Rusya’dan S-400 satın alması olduğunu aktardı. Gazete, “ABD’li yetkililer Kabil Havalimanı’nın güvenliği için S-400 savunma sistemine onay verilen herhangi bir anlaşmanın olmayacağını söyledi. Fakat ABD’li yetkililer Türkiye’den yetkililerin bu konuyu alt seviyedeki görüşmelerde bile gündeme getirdiğini söyledi” ifadesine yer verdi.
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