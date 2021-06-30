Erdoğan, Süleyman Soylu'yu görevden alıyor! İşte, yerine gelecek isim

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, bugünkü Sedat Peker’in son açıklamalarına dikkat çektiği yazısında, “Hatırlayın; KRT TV’deki Şimdiki Zaman’da AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 ya da 24 Nisan’da MİT’ten Sedat Peker’in iddiaları sonrası ortaya çıkan gelişmeler hakkında brifing aldığını anlatmıştım. Erdoğan o brifingi aldıktan sonra Soylu’yla arasındaki makası açtı. İlk fırsatta Soylu’yu görevden alıp Hulusi Akar’a yakınlığıyla bilinen bir ismi İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturtursa şaşırmayın” ifadelerini kullandı.





SOYLU'NUN YERİNE HULUSİ AKAR'A YAKIN İSİM GELİYOR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yerine Hulusi Akar’a yakınlığıyla bilinen bir ismi getireceğini iddia eden Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, "İlk fırsatta Soylu’yu görevden alıp Hulusi Akar’a yakınlığıyla bilinen bir ismi İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturtursa şaşırmayın…" yazdı.





Barış Yarkadaş'ın bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:





"Hatırlayın; KRT TV’deki Şimdiki Zaman’da AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 ya da 24 Nisan’da MİT’ten Sedat Peker’in iddiaları sonrası ortaya çıkan gelişmeler hakkında brifing aldığını anlatmıştım. Erdoğan o brifingi aldıktan sonra Soylu’yla arasındaki makası açtı. İlk fırsatta Soylu’yu görevden alıp Hulusi Akar’a yakınlığıyla bilinen bir ismi İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturtursa şaşırmayın…





Peker’in iddialarının ardından yaptığım araştırma sonucu, Cihan Ekşioğlu’nun 3 milyon TL’ye alıp 50 milyon TL’ye sattığı yazılımın daha önce de gündeme geldiğini gördüm. Ekşioğlu, bir magazin dergisine verdiği röportajda, MİT’e yazılım sattıklarını söylerken, istenilen kişilerin Twitter ve Whatsapp görüşmelerine ulaşabildiklerini açıklıyor. Cihan Ekşioğlu yaptığı işi şöyle anlatıyor:





Bunun dışında sosyal medya çözümleme ve takip işleri var bizde. Biz takip etmiyoruz bunları çözümleyen sistemleri istihbarat servislerine satıyoruz. Bu da örneğin Twitter’daki hareketliliği takip edebiliyorsunuz, hangi noktadan çıktığını, çağrıların nereden geldiğini kimin kiminle neler yaptığını çözümleyebiliyoruz.





Cihan Ekşioğlu, verdiği röportajda “Suçu olmayan vatandaş ‘Acaba dinleniyor muyum?’ diye endişelenmesin. Suçun yoksa niye endişeleniyorsun?” diye üst perdeden konuşuyor.





Sanırım MİT’in de yapılan alışverişleri yeniden gözden geçirmesi ve bunca iddianın odağında bulunan Ekşioğlu ile tüm ilişkilerini kesmesi gerekiyor. Varsa, MİT personelinin yakını olup Ekşioğlu’nun şirketinde çalışan kişiler de bu şirketlerden ayrılmak zorundadır. Bunlar yapılmadığı takdirde, bir süre sonra MİT de tartışmaların odağına çekilecektir. Ayrıca, MİT’in Rüşvet Borsası’nın odağında olduğu iddia edilen bir ismi bugüne dek neden fark edemediği de ciddi bir tartışma konusu olacaktır."