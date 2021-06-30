Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul'la ilgili 4 dilde tweet: Ödemeyeceğiz, tazminat isteyeceğiz /30 Haziran 2021 18:28

Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul'la ilgili 4 dilde tweet: Ödemeyeceğiz, tazminat isteyeceğiz

Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapça tweet atan Kılıçdaroğlu, "Ulusumun çıkarlarına ve dünya iklim politikasına ters düşen Kanal İstanbul projesine fon sağlayacak kuruluşlara Hazine'den ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca projenin doğamıza vereceği zararlar için tazminat isteyeceğiz" dedi.

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Kanal İstanbul için “ödemeyeceğiz” sözü Erdoğan tarafından eleştirilen Kılıçdaroğlu dört dilde paylaşımda bulundu: Ödemeyeceğiz, çevreye verilen zarar için tazminat isteyeceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul’un finansmanına dair eleştirilerine yanıt verdi.


Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, halkımın parasında ve doğasında gözü olan herkese aynı şeyi söylüyorum, Türkiye’nin hazinesinden para alamayacaklar! O zaman Deutsche Bank’a da söyleyeyim” dedikten sonra dört dilde paylaşım yaptı.

Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak tweet atan Kılıçdaroğlu, “Ulusumun çıkarlarına ve dünya iklim politikasına ters düşen Kanal İstanbul projesine fon sağlayacak kuruluşlara Hazine’den ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca projenin doğamıza vereceği zararlar için tazminat isteyeceğiz” dedi.


Kılıçdaroğlu daha önce de projeye kaynak sağlayacak kuruluşlara “İktidara geldiğimizde paranızı ödemeyeceğiz” demişti.

AKP lideri Erdoğan ise bugün partisinin TBMM’deki grup toplantısında Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını “Deutsche Bank’a tehdit sallıyorlar: Ödemeyi kesinlikle yapmayız. Devlet nedir, devlet yönetmek nedir bunlardan haberleri bile yok. Uluslararası tahkimden haberleri bile yok. Biz iktidar olduk, bizden önceki borçlanmaları ödedik. Devlet budur. Ama bunlar devlet değil, zillet” sözleriyle eleştirmişti.
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