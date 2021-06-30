Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul'la ilgili 4 dilde tweet: Ödemeyeceğiz, tazminat isteyeceğiz

Kanal İstanbul için “ödemeyeceğiz” sözü Erdoğan tarafından eleştirilen Kılıçdaroğlu dört dilde paylaşımda bulundu: Ödemeyeceğiz, çevreye verilen zarar için tazminat isteyeceğiz



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul’un finansmanına dair eleştirilerine yanıt verdi.







Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, halkımın parasında ve doğasında gözü olan herkese aynı şeyi söylüyorum, Türkiye’nin hazinesinden para alamayacaklar! O zaman Deutsche Bank’a da söyleyeyim” dedikten sonra dört dilde paylaşım yaptı.





Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak tweet atan Kılıçdaroğlu, “Ulusumun çıkarlarına ve dünya iklim politikasına ters düşen Kanal İstanbul projesine fon sağlayacak kuruluşlara Hazine’den ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca projenin doğamıza vereceği zararlar için tazminat isteyeceğiz” dedi.