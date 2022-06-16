Samanyolu Haber /Gündem / ABD Türkiye'nin kontrolündeki alanda helikopterle operasyon yaptı /16 Haziran 2022 09:49

ABD Türkiye'nin kontrolündeki alanda helikopterle operasyon yaptı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir askeri operasyon yapması gündemdeyken sabaha karşı dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD, helikopterle kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Üstelik operasyonda bir ilk de yaşandı.

SHABER3.COM

İngiliz haber ajansı Reuters’ın aktardığı habere göre ABD önderliğindeki  koalisyon sabaha karşı bir askeri operasyon gerçekleştirdi.

Türkiye’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu’ndan Yusuf Hamid, Reuters haber ajansına konuştu. Türkiye’nin desteklediği güçlerin kontrolünde bulunduğu bölgede düzenlenen askeri operasyonun “ABD’nin bu bölgeye yaptığı ilk operasyon” yorumu yapıldı.

Hamid, “Şu an durum çok belirsiz. Tamamlanan operasyon Al-Humaira bölgesine yani Türkiye sınırına çok yakın. ABD yapımı Chinook ve Black Hawk (Kara Şahin) helikopterleri yer aldı. Bu Suriye Milli Güçleri’nin alanlarına yapılan ABD’nin ilk askeri helikopterli operasyonu” dedi.

Reuters’a konuşan kaynaklar operasyon sırasında çatışmaların yaşandığına da dikkat çekti. Öte yandan haberde ABD destekli güçlerin helikopterle indirme yapmadığını ve geçmişte bölgede dronelar ile saldırı düzenlediğini de hatırlattı.

Operasyondan dakikalar sonra ise bir açıklama ABD’den geldi… Yapılan açıklamada bölgede IŞİD’in üst düzey isimlerinden birinin yakalandığını duyuruldu.

Açıklamada, “Yakalanan kişinin deneyimli bir bomba uzmanı olduğu ve terör örgütünün Suriye’deki üst düzey liderlerinden biri olduğunu tespit ettik. Operasyon sırasında hiçbir sivil yaralanmadı” denildi.

ABD, Şubat ayında benzer bir helikopterli operasyonu İdlib bölgesinde gerçekleştirmiş ve IŞİD’in lideri Kureyşi’yi öldürmüştü. 2019’da öldürülen IŞİD’in kurucusu Bağdadi’nin ölümünden sonra Kureyşi terör örgütünün başına getirilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Türkiye'nin kontrolündeki alanda helikopterle operasyon... Sonraki Haber >>

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti

Dükkana astığı pankart söze gerek bırakmamış...

Dükkana astığı pankart söze gerek bırakmamış...

Yandaşın yüreğini hoplatan korku: Ya Erdoğan düşerse

Yandaşın yüreğini hoplatan korku: Ya Erdoğan düşerse

Müslümanların Martin Luther King'lere ihtiyacı var

Müslümanların Martin Luther King'lere ihtiyacı var

Milletvekilinden Kendisini uyaran daire başkanına cevap

Milletvekilinden Kendisini uyaran daire başkanına cevap

Yeni hastane binası şelaleye döndü

Yeni hastane binası şelaleye döndü

MHP'li vekilin polise attığı tokat yeniden gündemde

MHP'li vekilin polise attığı tokat yeniden gündemde

Ersan Şen'den sel felaketi eleştirilerine cevap

Ersan Şen'den sel felaketi eleştirilerine cevap

Muhalefete yüzde 60-65’e giden yolu anlattı

Muhalefete yüzde 60-65’e giden yolu anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:11:40