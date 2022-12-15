Samanyolu Haber /Gündem / ABD ve AP'den İmamoğlu tepkisi /15 Aralık 2022 09:55

ABD ve AP'den İmamoğlu tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasına çarptrılması hakkında "endişeli" olduklarını açıkladı. AP Türkiye Raportörü Sanchez ise mahkeme kararını, "akıl almaz" olarak niteledi.

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yardımcısı Vedant Patel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası konusunda ABD Dışişleri'nin "oldukça endişeli ve hayal kırıklığına uğramış" olduğunu söyledi.

Patel, dün gece yayımlanan açıklamada, "Bu haksız karar insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukuk kurallarına saygı ile uyuşmazlık içindedir. Türkiye'de sivil toplum, medya, siyasi ve iş dünyası liderlerine ilişkin devam eden davalar konusunda endişeli kalmaya devam ediyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada dün mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak getirdi.

Ayrıca Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, dün Twitter'da mahkeme kararını "akıl almaz" olarak niteledi.

Amor, "Türkiye'de hukuk vahim durumda, yoğun şekilde siyasi amaçlarla kullanılıyor. Çok üzücü bir gün" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD ve AP'den İmamoğlu tepkisi Sonraki Haber >>

Ekrem İmamoğlu'na tribünlerden destek

Ekrem İmamoğlu'na tribünlerden destek

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na videolu destek: Aklınızı başınıza alın!

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na videolu destek: Aklınızı başınıza alın!

KHK’lılara yapılanlar TBMM tutanaklarına girdi

KHK’lılara yapılanlar TBMM tutanaklarına girdi

ABD’den 'Temiz Enerjide' çığır açan atılım

ABD’den 'Temiz Enerjide' çığır açan atılım

Bisikleti ile Türkiye'yi gezen turiste köpekler saldırdı

Bisikleti ile Türkiye'yi gezen turiste köpekler saldırdı

Peru'da protestolar büyüyor!

Peru'da protestolar büyüyor!

Hindistan ve Çin askerleri sınır bölgesinde karşı karşıya geldi

Hindistan ve Çin askerleri sınır bölgesinde karşı karşıya geldi

'Herkes İçin İnsan Hakları' dediler...

'Herkes İçin İnsan Hakları' dediler...

Devletin işi, Nebati’nin gözlerine kaldı

Devletin işi, Nebati’nin gözlerine kaldı

“Ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür.”

“Ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür.”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:14:01