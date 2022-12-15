Samanyolu Haber /Spor / Fransa, Fas'ın rüyasını bitirdi /15 Aralık 2022 00:08

Fransa, Fas'ın rüyasını bitirdi

2022 Dünya Kupası'nda yarı finalde Fransa kupanın sürpriz ismi Fas’ı 2-0 yenerek finale çıkan son takım oldu.

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2022 Dünya Kupası'nda yarı finalde Fransa, Theo Hernandez ve Randal Kolo'nun golleriyle Fas'ı 2-0 yendi. Kupada Fas'ın rüyasına son veren Fransızlar finalde Lionel Messi'li Arjantin'in rakibi oldu.

Dünya, turnuva tarihinde bu seviyeye kadar çıkan ilk Afrika ülkesi Fas'ın, Fransız karşısında neler yapacağını merakla bekliyordu. Ancak Fransa, taktik açıdan Fas’ı sahada mağlup etmeyi başardı. 

Deneyimli ülke uyguladığı taktiklerle Fas'ı çok iyi avlamayı başardı. Özellikle ilk golü attıktan sonra maçın kontrolünü avucunun içine alan Horozlar, oyunda görünmeyen bir hakimiyet kurdu. Fas’ın temposunu ve heyecanını çok profesyonel bir şekilde kontrol etti. Bunu ikinci yarı daha net hissettiren Fransızlar, maçı soğutarak sık sık Fas'ı üzerlerine çekip boşluklar oluşturdular. Sonra bulduğu ilk fırsatta da ikinci golü kaydeden Horozlar, finale adına yazdırmayı başardı. Fas sık sık rakibinin ceza sahasına girse de istediği son vuruşları yapamadı. 

Maçta Fas'ı 45 bin, Fransa'yı 4 bin kişi destekledi

Kupanın başından bu yana önemli eksiklerine rağmen şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri gösterilen Fransızlar, 2018 sonrasında üst üste ikinci Dünya Kupası'nı kazanmanın peşindeydi. Katar'daki zorlu maçta taraftar desteği de Fas'a aitti. 60 bin seyirci kapasiteli Al Bayt Stadı'ndaki mücadelede Fas'ı yaklaşık 45 bin, Horozlar'ı ise tribünde 4 bin civarında futbolsever destekledi.

Dev mücadele adeta golle başladı

Henüz 5. dakikada Fransa'da Theo Hernandez sahneye çıktı, Mbappe'nin şutunda savunmadan seken topu tamamlayan yıldız sol bek Horozlar'ı 1-0 öne geçirdi. 16'da Fransızlar'ın golcüsü Olivier Giroud yine gole çok yaklaştı ancak şutunda top direkten döndü. Fransa'nın hızlı başladığı karşılaşmanın ilk yarısının son bölümünde Fas oyuna ortak olmaya başladı. 44'te El Yamiq ceza alanında harika bir röveşata denemesi yaptı, top direkten oyun alanına döndü. Bir gol, iki direk ve birkaç tehlikeli pozisyonun çıktığı ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıya Fas baskılı başladı. Adeta oyunu rakip yarı sahaya yıkan Kuzey Afrika temsilcisi gol aradı. Bir ara Mbappe ve Griezmann gibi yıldızlar ceza alanından top çıkardı. 79. Dakikada oyuna giren Randal Kolo Fas'ın psikolojik bitişini yaşadığı golü kaydetti.

Maçta  başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 2-0 sona erdi, son şampiyon Fransa finalde Arjantin'in rakibi oldu. 

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