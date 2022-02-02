Samanyolu Haber /Dünya / ABD ve NATO’nun Putin’e gönderdiği teklif ortaya çıktı /02 Şubat 2022 17:45

ABD ve NATO’nun Putin’e gönderdiği teklif ortaya çıktı

İspanya'nın saygın gazetelerinden El Pais, ABD ve NATO'nun Ukrayna-Rusya gerilimini çözmek için Putin'e bir mektup ve teklif gönderdiğini ortaya çıkardı. Ortaya çıkarılan metinde "silahsızlandırma" çağrısı yer aldı.

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İspanya’nın saygın gazetelerinden El Pais, Rusya’nın güvenlik taleplerine ABD ve NATO’nun yanıtını kamuoyuna duyurdu.

Gazetenin ortaya çıkardığı belgelerde, ABD, Rusya’nın füze ya da askeri gücünü Ukrayna’ya göndermemesi için müzakere yapmaya hazır oldukları belirtildi.

Belgelerde, “Rusya daha fazla asker gönderirse, NATO, savunma duruşunu artırmaya zorlanmış olur” denirken havada ve karada olası bir kazanın önlenmesi için askeri tatbikatlarda şeffaflığın artırılması gerektiğini de vurgulandı.

Öte yandan belgelerde ABD’nin Rusya’ya nükleer silah kontrolü ile ilgili teklifte bulunduğu ve bloğun Romanya ve Polonya’da NATO’ya ait füze sistemi olmadığının garantisini vermeye hazır olduğu da yer aldı.
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