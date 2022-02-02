Sedef Kabaş'ın avukatlarından AYM'ye başvuru

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatları Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.







Avukatlar Uğur Poyraz ve Prof. Dr. Yaman Akdeniz, AYM'ye Kabaş’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilmesi üzerine tedbir ve öncelik talepli bireysel başvuruda bulundu.







Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yaman Akdeniz şunları belirtti:





“Sedef Kabaş adına biraz önce Anayasa Mahkemesi'ne tedbir & öncelik talepli bir bireysel başvuru yaptık. Başvuruyu İfade Özgürlüğü Derneği hukuk ekibi ve Avukat Uğur Poyraz birlikte hazırladı. Başvuru Kerem Altıparmak tarafından Ankara'dan ve elden AYM'ye sunuldu.





Anayasa Mahkemesi başvurusunda Sedef Kabaş'ın tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi ve başvurunun öncelikli olarak pilot dava usulüne göre incelenmesi talep edildi. Başvuruda Sedef Kabaş'ın tutuklanma kararı ile Anayasa’nın 19. maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrası ve AİHS’in 5/1 ile 5/1-c maddelerinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğinin tespit edilmesi talep edildi.





Ayrıca, Sedef Kabaş'ın Anayasanın 26&28. maddeleri ile AİHS’nin 10. maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğünün & Anayasanın 19, 26 ve 28. Maddeleri ile bağlantılı olarak 14. Maddesinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi de talep edildi.”