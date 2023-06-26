Samanyolu Haber /Gündem / ABD, "Yeşil Hat" dışında İsrail'le bilimsel ve teknolojik işbirliğini durdurdu /26 Haziran 2023 08:51

ABD, "Yeşil Hat" dışında İsrail'le bilimsel ve teknolojik işbirliğini durdurdu

ABD yönetiminin, İsrail ile bilimsel ve teknolojik işbirliğinin, 1948 sınırlarını belirleyen "Yeşil Hat" dışında durdurulması talimatı verdiği bildirildi.

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre Joe Biden yönetimi, 1948 Arap-İsrail Savaşı'nın ardından ilan edilen ateşkes uyarınca belirlenen sınır çizgisi "Yeşil Hat" dışında İsrail ile bilimsel ve teknolojik işbirliğini durdurmaya karar verdi.

Bu karar gereğince, iki ülke arasında Batı Şeria ve Kudüs'ün işgal edildiği 1967'den önceki sınırlar dışında yani Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'nde bu işbirlikleri olmayacak.

Kararın, İsrail'e ve İsrail Meclisi Knesset'e de iletildiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, "Bu talimat, ABD'nin yıllar içindeki konumunu basitçe yansıtıyor." dedi.

Yetkilinin, "Mevcut yönetim, 5 Haziran 1967'den sonra İsrail kontrolüne giren bölgelerin statüsünün, nihai olarak belirlenmesi gereken bir mesele olduğunu yeniden teyit etmiştir." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevde kaldığı 2017-2021 yıllarında ülkesinin, Kudüs ve Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini resmen tanıdığını ilan etmişti.

Bazı Avrupa Birliği ülkeleri, İsrail'in 1967'de işgal ettiği topraklar üzerine inşa ettiği yasa dışı yerleşim birimlerinde üretilen malların ithalatına yasak getirmişti.

Norveç hükümeti Haziran 2022'de Batı Şeria ve Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki yerleşim birimlerinde üretilen mallarda İsrail etiketinin kullanılamayacağını açıklamıştı.

İsrail etiketinin, yalnızca 4 Haziran 1967'den önce İsrail kontrolü altındaki bölgelerden gelen ürünler için kullanılabileceği, İsrail'in işgal ettiği topraklardan gelen gıda maddelerinin, ürünün geldiği bölge ile etiketlenmesi ve Yahudi yerleşim biriminden olduğunun belirtilmesi gerektiği kaydedilmişti.
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