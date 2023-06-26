Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'nun ekibi değişiyor: Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu /26 Haziran 2023 00:56

Soylu'nun ekibi değişiyor: Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre üç ilin de valisi değişti.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak görevlendirilmesinin ardından Emniyet Genel Müdürü de değişti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcılığını görevine atanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğüne gelecek isim belli oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre hali hazırda Eskişehir Valisi olarak görev yapan Erol Ayyıldız yeni Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.

3 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ
Öte yandan Hatay Valiliği’ne Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliği’ne Kemal Çeber ve Adıyaman Valiliği’ne Osman Varol atandı.

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