Samanyolu Haber /Spor / Filenin Efeleri CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu /26 Haziran 2023 00:19

Filenin Efeleri CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu

Filenin Efeleri, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek 3. kez şampiyon oldu.

SHABER3.COM

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Üst üste 4. kez final oynayan ve 2019 ve 2021 yıllarının ardından 3'üncü şampiyonluğu elde eden Filenin Efeleri, 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı kazandı.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

SALON: SC Visnjik – Dvorana Kresimir Cosic

HAKEMLER: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

TÜRKİYE: Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Bedirhan, Arslan, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Arda, Mirza, Mert Matiç, Yiğit)

UKRAYNA: Kovalov, Teryomenko, Shchytkov, Plotnytskyi, Semeniuk, Tupchii, Kanaiev (L) (Poluian, Kisiliuk, Shchurov, Synytsia)

SETLER: 14-25, 25-22, 26-24, 22-25, 15-6

SÜRE: 146 dakika (24',29',36',43',14')
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