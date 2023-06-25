Tunç Soyer: Yerel seçime kadar Kemal Bey görevinin başında kalacak

Halk TV'de yayınlanan Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu gazeteci Fikret Bila, Barış Pehlivan ve Can Kıkışım'ın da yer aldığı 'Sansürsüz' programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk oldu.







Gelinen noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerekir mi sorusunu Soyer şöyle yanıtladı:





"Genel bunu kendisi açıkladı. Kaptan olarak gemiyi limana götürmek benim sorumluluğum dedi. Limandan benim anladığım yerel seçim. Yani yerel seçime kadar görevinin başında kalacak. Ve ben de bunu doğru buluyorum. 2019 seçimlerinin kazanılmasının mimarı Kemal Bey'dir. Bu seçime de onun kurgusu ve stratejisi ile gidilmesi gerektiğini düşünüyorum."





Fikret Bila'nın yönelttiği, "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a yeniden aday olmasını doğru buluyor musunuz? sorusunu da yanıtlayan Soyer şunları söyledi:





"Fevkalade olması gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey İstanbul'da çok güzel şeyler yaptı. Metrolar, kreşler, gençler ile olan iletişimi çok önemli bunlar. Ben dışarıdan bakan bir göz olarak bunları söyleyebiliyorum.