Samanyolu Haber /Gündem / İktidarın türkücüsü Yavuz Bingöl'e seyirci şoku: 8 kişi geldi, konser iptal edildi /25 Haziran 2023 22:19

İktidarın türkücüsü Yavuz Bingöl'e seyirci şoku: 8 kişi geldi, konser iptal edildi

Şanlıurfa'da konser için sahneye çıkan türkücü Yavuz Bingöl'ün, alanda sadece 8 seyircinin bulunması nedeniyle konserini iptal ettiği ortaya çıktı.

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Şanlıurfa’ya ‘Şanlı’ unvanının verilişinin 39’uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında 22 Haziran Perşembe günü Karaköprü Fuar alanında sahne alan Yavuz Bingöl’ü dinlemeye çok az kişi katıldı.

KONSERİ İPTAL ETTİ
Urfa'nın yerel haber sitelerinde yer alan haberlere göre, alanda istediği kalabalığı bulamayan Bingöl, şaşkınlık içinde konser vermekten vazgeçtiğini açıklarken tüm etkinlik alanı adeta sessizliğe büründü. Hayranlarıyla unutulmaz bir gece yaşamak isteyen Bingöl, bu beklenmedik durum karşısında 'özür dileyerek' konseri ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI
Haberin gündem olması üzerine Instagram hesabından görüntülü bir açıklama paylaşan Bingöl, gerekçesine yer vermeden konserin bayram sonrasına ertelendiğini söyledi.
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