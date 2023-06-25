Yunanistan seçimini yaptı: Miçotakis tek başına iktidar

Yunanistan bugün ikinci kez sandık başına gitti. 21 Mayıs'taki seçim sonrası yarışı önde tamamlayan Yeni Demokrasi partisinin tek başına iktidar olamamasının ardından koalisyon fikri rafa kaldırılarak bir kez daha ülke seçime götürüldü.







Bugün sabah 9.00'da başlayan oy verme işlemleri saat 19.00'da son buldu. Sandık başına giden seçmenler 26 siyasi parti, 4 parti ittifakı ve 2 bağımsız aday arasında tercihlerini yaptı.





Gerçek Gündem'in haberine göre ülkede seçmen kütüğüne kayıtlı 9 milyon 813 bin 595 seçmen bulunurken seçime katılım oranı ise bu kez daha da düştü.





Kesin sonuçlara göre yüzde 40,52 ile Miçotakis seçimi kazan Meclis'te 158 koltuğa sahip oldu. 21 Mayıs'taki seçimlerde Meclis'te 72 koltuk kazanan SYRIZA bugünkü sonuçlara göre yüzde 17,84 ile Meclis'e 47 milletvekili sokabildi. PASOK-KİNAL 33, KKE 20, Spartalılar 12, Eliniki Lisi 12, Niki 10, Plevsi Elefterias 8 koltuğa sahip oldu.





Yannis Varoufakis'in partisi Mera25 ise bu kez de yüzde 3'lük barajı aşamadı. Bir önceki seçimlerde barajı aşamayan Plevsi Elefterias ise yüzde 3,1 ile 8 milletvekilini Meclis'e sokabildi.





MİÇOTAKİS'TEN İLK AÇIKLAMA

Açık ara farkla zafer kazanan Kiryakos Miçotakis yaptığı ilk açıklamada "Vatani görevime sadık kalacağım ve kibirli davranışlara müsamaha göstermeyeceğim. Tüm Yunanlıların başbakanı olacağım" dedi.





Miçotakis şöyle devam etti:





Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum, daha geniş onaylar arıyorum. Büyük reformlar hızla devam edecek. 20 yıl önce siyasete ilk adımımı attığımda bu kadar güçlü bir yetkiye sahip olacağımı beklemiyordum. Çok çalıştım ama ortaklarım ve ailem olmadan başaramazdım. Galibiyetimizin tadını bir süre daha çıkaracağız ama yarından itibaren kolları sıvayacağız. Büyük onur için teşekkürler, yarın herkes için daha iyi bir gün doğacak."





BAKANLIKLAR İÇİN KONUŞULAN İSİMLER

Yunanistan'ın olası hükümeti için ise listedeki olası isimler de konuşulmaya başlandı. Kulislerde yer alan bilgilere göre isimler şöyle:





Devlet Bakanlığı'na Makis Voridis, Dışişleri Bakanlığı'na Yorgos Yerapetritis, Savunma Bakanlığı'na Nikos Dendias, Maliye Bakanlığı'na Kostis Hatzidakis, İçişleri Bakanlığı'na Niki Kerameos, Sağlık Bakanlığı'na Mihalis Hrisohidis, Vatandaşı Koruma Bakanlığı Miltiadis Varviçiotis, Çocuk Bakanlığı Kiryakos Pierakakis, İşçi Bakanlığı Antonis Yeorgiadis, Altyapı Bakanlığı Hristos Staikouras, Dijital Yönetişim Bakanlığı Dimitris Papastergiou, Denizcilik Bakanı Notis Mitarakis, Çevre Bakanı Theodoros Skylakakis Aile Bakanı Sofia Zaharakis, Kültür Bakanı Lina Mendoni, Turizm Bakanı Olga Kefalogianni, Kırsal Kalkınma Bakanı Lefteris Avgenakis, Kalkınma Bakanı Kostas Skrekas, Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, Göç Bakanı: Dimitris Kairidis veya Takis Theodorikakos, Adalet Bakanı Yorgos Floridis veya Anna Michel Asimakopoulou, Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis.







