Samanyolu Haber /Gündem / ABD, Binali Yıldırım'ın oğluyla ortak denen Falyalı'yı 5 yıldır arıyormuş! /25 Mayıs 2021 12:57

ABD, Binali Yıldırım'ın oğluyla ortak denen Falyalı'yı 5 yıldır arıyormuş!

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Kıbrıs'ta yaşayan ve Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ile birlikte Türkiye-Güney Amerika ülkeleri arasında uyuşturucu ticaretini ve para trafiğini yürüttüğünü iddia ettiği Halil Falyalı'nın beş yıldır ABD tarafından arandığı belirlendi.

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ABD'nin, Falyalı'yı uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla aradığı ortaya çıktı.

Odatv sitesinin haberine göre, ABD'nin Virginia eyaletinde halen Falyalı ile ilgili açılmış bir dava devam etmekte. ABD'de gıyapta yargılama yapılamadığı için dava dosyası bekletiliyor.

İddianameye göre üç isim, yasadışı olarak parasal araçlarla dışarıdan getirilen malları ve paraları Virginia’da aklamakla suçlanıyor. Buna göre yapılan kara para ticareti içinde bir çok enstrümanın kullanıldığı bunun içinde uyuşturucunun olduğu da belirtiliyor. Virginia Doğu Bölgesi Mahkemesi elde edilen yasadışı gelirin yine yasadışı faaliyetler kapsamında kullanıldığını iddia ediyor.

Halil Falyalı , kardeşi Hüsnü Falyalı ve Özgür Demir firari oldukları için haklarındaki dava sonuçlanmıyor. Amerika’da sanıklar yakalanmadıkları takdirde gıyabi olarak mahkemelerde yargılanamıyor. 

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