Samanyolu Haber /Gündem / Halil Falyalı’dan Sedat Peker’e yanıt /23 Mayıs 2021 16:21

Halil Falyalı’dan Sedat Peker’e yanıt

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in son videosunda uyuşturucu ve yasa dışı bahis işinde “Para trafiği nasıl dönüyor?” diyerek işaret ettiği Halil Falyalı’dan açıklama geldi.

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Gazeteci Cüneyt Özdemir'in canlı yayınında konuşan Halil Falyalı, "Ne Binali Bey'i ne de Binali Bey'in oğlunu, hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir şekilde yan yana gelmedik. Telefon kayıtlarına bakılsın diyorlar, baksınlar" dedi.

Falyalı, "Kimsenin yaptığı açıklama, bilmem ne bizi hiç bağlamaz. Bundan sonra da var olacağız. Siyasetçilerle görüşüyoruz, doğrudur hepsiyle görüşüyoruz. Sağcısıyla da görüşüyoruz solcusuyla da, iktidarıyla da" diyen Falyalı, "Hiçbir zaman uyuşturucu faaliyetinde bulunmadık, tavsip de etmedik. Bu sözlere çok üzüldüm. Kaydım da yok. Vergi veriyoruz biz burada, her şeyimiz yasal. Hiçbir casinonun kapısında da güvenlik görevlisi olarak çalışmadık. Kıbrıs'ta ilk Ferrari'yi ben aldım" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'le şahsen tanışmadığını belirten Falyalı, şunları söyledi:

"Bir dönem Kıbrıs'a geldi ancak görüşmedik, hiçbir zaman iletişimim olmadı. Bu konuyla ilgili başka bir şey konuşmayacağım. Bizim yerimiz de yurdumuz da belli. Ben anlam veremedim bunlara gerçekten.”

Falyalı, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bazı medya kuruluşları beni bahis işi yaptığım için beni bahis baronu ilan etti. İllegal bir şekilde polise beni yasadışı ve bahis baronu olarak yansıttılar. Türkiye'den bir gazeteci bunları bana açık açık söyledi. Hepsinin ses kaydı da var. Türkiye'de imkanlar dahilinde bahis almıyoruz. Yalnızca lisanslı ülkelerde, hangi ülkenin bahis lisansını alıyorsanız o ülkede oynatabiliyorsanız. Birileri yine para istiyorsa dosya yapmıştır, bilgim yok. Kimse kendi içindeki hesaplaşmalar için ülkemizi alet etmesin"
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