Polonya Cumhurbaşkanı yarın Türkiye’ye geliyor

Önceki gün Türkiye’den insansız hava aracı (İHA-drone) alma kararı aldığı ortaya çıkan Polonya’nın Cumhurbaşkanı Duda’nın bu hafta Türkiye’ye geleceği açıklandı.







Açıklamayı İletişim Başkanlığı yaptı. Polonya Cumhurbaşkanı Duda’nın ziyaretiyle ilgili açıklamada, “Ziyaret kapsamında 24 Mayıs Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmaların imzalanması da gündemdedir” denildi.