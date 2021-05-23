Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da normalleşme başlıyor /23 Mayıs 2021 16:28

Almanya’da normalleşme başlıyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede corona virüsü salgınının kontrol altına alınmaya başlandığının sinyalini vererek, yeni planları açıkladı.

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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede normalleşme süreci ile ilgili konuştu. Ülkede vaka sayısının son 1 ay içerisinde istikrarlı bir şekilde azaldığını söyleyen Spahn, her 100.000 kişide yeni vakanın 64.5 olduğunu duyurdu.

Daha önce Almanya’nın üçüncü corona virüsü dalgasını kırdığını söyleyen Spahn, açık hava konserlere izin verileceğini söyledi. Bild am Sonntag’a konuşan Spahn, “Açık hava konserler olacak ama on binlerce insanın dipdibe olduğu rock festivalleri olmayacak” dedi.

Berlin’deki Olimpiyat Stadyumu’nda konserlerin olacağını ama bunda da kapasitenin sınırlı olacağını söyleyen Spahn, Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) maçlarının da vaka sayısının bu şekilde ilerlemesi durumunda Ağustos’ta seyircilere açılabileceğini söyledi.
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