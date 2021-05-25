Samanyolu Haber /Gündem / Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap /25 Mayıs 2021 13:24

Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Erdoğan ile görüştü mü görüşmedi mi? Süleyman Soylu’dan bu soruya 5 gün içerisinde iki farklı cevap verdi

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sedat Peker’in iddialarını Erdoğan ile görüştünüz mü?” sorusuna 5 günde farklı cevaplar verdiği ortaya çıktı.

Sedat Peker yayımladığı videolarda ileri sürdüğü iddialarla Türkiye gündemine oturmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iddialar üzerine 5 günde iki televizyon kanalına konuk oldu.Soylu, “Peker’in iddialarını Erdoğan ile görüştünüz mü?” sorusuna ilk katıldığı yayın olan TRT Haber’de, “Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuda görüşmedim. 

Bu konuyla Cumhurbaşkanımızı meşgul etmeye hicap ederim” demişti fakat bugün katıldığı HaberTürk yayınında aynı soruya, “Bu meselelerin ilk başında Sayın Cumhurbaşkanımızla bir değerlendirme yaptık” şeklinde yanıt verdi.
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Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

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