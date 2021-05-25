Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de işler karıştı: Soylu'ya "ayyaş" benzetmesi /25 Mayıs 2021 12:14

AKP'de işler karıştı: Soylu'ya "ayyaş" benzetmesi

Kamuoyunda 'Yeliz' olarak da bilinene AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Soylu-Külünk tartışmasında safını seçti. Peker'den 10 bin dolar aldığı ileri sürülen Metin Külünk'e destek veren Çamlı, Soylu için 'şaribülleyli vennehar' yani ayyaş benzetmesi yaptı.

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Sedat Peker’in yayınladığı altıncı videoda bir milletvekilinin ricasıyla Hürriyet’e baskın yaptığını itiraf etmesinin ardından Peker’e cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘‘Ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun.’’ demişti.
 
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şoförlüğünden milletvekilliğine yükselen daha sonra ‘Yeliz’ sahte kimliğiyle Twitter’da trollük yaparken yakalanan AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Peker’den ayda 10 bin dolar maaş aldığı ileri sürülen eski AKP milletvekili Metin Külünk’e destek çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu gece gündüz demeden içen ayyaşlara benzeten AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı şu ifadeleri kullandı:

“Metin Külünk en az 40 sene önce, Amerikan’ın “bizim çocuklar”ı “şartları oluşturmak” için sokakları cepheleştirdikleri günlerde,cepteki üçbeş mermiyi paylaştığım adamdır. Şaribülleyli vennehar tiplerin “maaş” tantanasıyla, ismini ağızlarda çiğnemesi doğru değil..!”


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